'Znate li koliko Ferrarija i Bugattija u Monacu ima ukrajinske tablice? Nećemo više biti 'idiot s čekovnom knjižicom''

Donald Trump Jr. izjavio je da postoji mogućnost da će se njegov otac, američki predsjednik Donald Trump, povući iz ukrajinskog rata. To nije bila jedina njegova izjava na konferenciji na Bliskom istoku. Donald Trump Jr. također je rekao da su 'ukrajinski korumpirani bogataši napustili svoju zemlju, ostavljajući ono što su smatrali seljačkom klasom da vodi rat', piše Guardian.
On nema formalnu ulogu u očevom kabinetu, ali je ključna figura u MAGA pokretu. Njegova izjava odražava animozitet kod dijela Trumpova tima prema ukrajinskoj vladi te dolazi u trenutku dok Trumpov pregovarački tim vrši pritisak na Kijev da se odrekne teritorija. Trump Jr, između ostalog, rekao je da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski produžuje rat jer zna da nikada ne bi pobijedio na izborima ako bi rat završio.
Nije štedio ni Kaju Kallas, rekavši da europske sankcije ne djeluju jer su 'samo povisili cijenu nafte, od koje Rusija može financirati svoj rat.' Prisjetio se i kako je tijekom obilaska birača u kampanji za izbore 2022. naišao na 'samo tri osobe koje su smatrale da je rat u Ukrajini među deset najvažnijih pitanja.' Trump Jr je isto tako, bez dokaza, izjavio da je 'ovoga ljeta u Monaku, u jednom danu, primijetio da 50% superautomobila poput Bugattija i Ferrarija ima ukrajinske registarske pločice' i postavio pitanje 'Mislite li da je to zarađeno u Ukrajini?'
'Bogati su pobjegli i ostavili ono što su smatrali seljačkom klasom da vodi ove ratove. Nije bilo poticaja da se rat zaustavi jer, sve dok je novac stizao i oni su krali, nitko ništa nije nadzirao pa nije bilo razloga težiti miru', dodao je. Pitali su ga i je li moguće da bi se njegov otac, koji se kandidirao tvrdeći da može donijeti mir Ukrajini, jednostavno povukao, a Trump Jr odgovorio je da 'možda bi', dodajući da je njegov otac jedan od najnepredvidljivijih ljudi u politici. Obećao je da SAD više neće biti 'idiot s čekovnom knjižicom.'
Čak i kada američka strana sve glasnije govori da taj savez više ne želi, u europskim glavnim gradovima i dalje se ponavlja mantra da je Amerika "najveći" i "najvažniji" saveznik . Jer drugog nema. Washington ovih dana šalje Europskoj uniji poruku koja je toliko jasna da je teško zamisliti kako je netko u Bruxellesu još može ignorirati. Otprilike, u prijevodu, ona zvuči ovako: "Vi nam više niste potrebni kao prije, skupi ste, problematični i zamjenjivi". Trumpova nova Strategija nacionalne sigurnosti, otvoreno neprijateljska prema aktualnom europskom kursu, i istovremeni medijski performans Elona Muska koji poziva na "raspuštanje EU", dio su iste priče. Naravno, sve ovo smo već više puta vidjeli. Kad je prije više od desetljeća Edward Snowden objavio tajne dokumente američkih špijunskih službi ispostavilo se da su EU lideri direktno pod nadzorom. Otkriveno je, između ostalog, da je najšpijuniranija zemlja Europe Njemačka, čak i privatni telefon tadašnje utjecajne kancelarke Angele Merkel. I koji je bio njen prvi komentar nakon otkrića ove velike, tektonske afere? Otprilike isto što i današnji lideri ističu - Merkel je poručila kako je SAD unatoč svemu i dalje "najvažniji saveznik". Dakle, ispada, što god da se dogodilo, koliko god Amerika "nagazila" Europu, aktualna (sad već i višedesetljetna) vladajuća garnitura jednostavno će pognuti glavu i prihvatiti sve, čak i s osmijehom.