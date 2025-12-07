'Znate li koliko Ferrarija i Bugattija u Monacu ima ukrajinske tablice? Nećemo više biti 'idiot s čekovnom knjižicom''

Donald Trump Jr. izjavio je da postoji mogućnost da će se njegov otac, američki predsjednik Donald Trump, povući iz ukrajinskog rata. To nije bila jedina njegova izjava na konferenciji na Bliskom istoku. Donald Trump Jr. također je rekao da su 'ukrajinski korumpirani bogataši napustili svoju zemlju, ostavljajući ono što su smatrali seljačkom klasom da vodi rat', piše Guardian.

On nema formalnu ulogu u očevom kabinetu, ali je ključna figura u MAGA pokretu. Njegova izjava odražava animozitet kod dijela Trumpova tima prema ukrajinskoj vladi te dolazi u trenutku dok Trumpov pregovarački tim vrši pritisak na Kijev da se odrekne teritorija. Trump Jr, između ostalog, rekao je da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski produžuje rat jer zna da nikada ne bi pobijedio na izborima ako bi rat završio.

Nije štedio ni Kaju Kallas, rekavši da europske sankcije ne djeluju jer su 'samo povisili cijenu nafte, od koje Rusija može financirati svoj rat.' Prisjetio se i kako je tijekom obilaska birača u kampanji za izbore 2022. naišao na 'samo tri osobe koje su smatrale da je rat u Ukrajini među deset najvažnijih pitanja.' Trump Jr je isto tako, bez dokaza, izjavio da je 'ovoga ljeta u Monaku, u jednom danu, primijetio da 50% superautomobila poput Bugattija i Ferrarija ima ukrajinske registarske pločice' i postavio pitanje 'Mislite li da je to zarađeno u Ukrajini?'

'Bogati su pobjegli i ostavili ono što su smatrali seljačkom klasom da vodi ove ratove. Nije bilo poticaja da se rat zaustavi jer, sve dok je novac stizao i oni su krali, nitko ništa nije nadzirao pa nije bilo razloga težiti miru', dodao je. Pitali su ga i je li moguće da bi se njegov otac, koji se kandidirao tvrdeći da može donijeti mir Ukrajini, jednostavno povukao, a Trump Jr odgovorio je da 'možda bi', dodajući da je njegov otac jedan od najnepredvidljivijih ljudi u politici. Obećao je da SAD više neće biti 'idiot s čekovnom knjižicom.'