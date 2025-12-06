Netko je s profila ubojice iz Međimurja objavio novu fotografiju: 'Za tebe uvijek bit ću tu, s kraja svijeta ja ću doći'

Na Facebook profilu Josipa Oršuša (40) iz Piškorovca, za kojim policija intenzivno traga zbog stravične pucnjave u romskom naselju Sitnice, pojavili su se novi storiji u posljednjih sat vremena. Nije poznato objavljuje li ih osumnjičeni osobno ili netko drugi ima pristup njegovom profilu. Na najnovijem storyju vidi se fotografija djeteta koje stoji ispred automobila, a u pozadini se čuje pjesma s porukom: "Za tebe uvijek bit ću tu, s kraja svijeta ja ću doći", javlja emedjimurje.

Objave su se pojavile dok policija nastavlja opsežnu potragu za osumnjičenim, koji je od četvrtka navečer u bijegu. Podsjetimo, tada je automatskom puškom smrtono ranjena 28-godišnja Vanesa, dok je njezina sestra Merima (30), koja je ujedno i njegova nevjenčana supruga, teško ozlijeđena. U međuvremenu, objavljena je službena fotografija osumnjičenog i raspisana tjeralica, uz upozorenje građanima da se ne približavaju osumnjičenom ako ga primijete.

Pojava novih storija na njegovom Facebook profilu postavlja dodatna pitanja – koristi li osumnjičeni društvene mreže tijekom bijega ili netko drugi upravlja njegovim profilom? Policija još uvijek nije iznijela nove informacije o potrazi, niti komentirala objave na društvenim mrežama.

