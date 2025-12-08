Policajci u nevjerici gledali vozačku Njemice (45), kaznit će i njenu majku

U Zülpichu, u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, policija je otkrila krajnje neuobičajen slučaj tijekom redovne prometne kontrole. Kako doznaje Fenix magazin, policijska patrola je u petak, 5. prosinca, oko 11.45 sati na Stephanusstraße u mjestu Bürvenich zaustavila osobni automobil kojim je upravljala 45-godišnja žena iz Zülpicha.

Provjerom dokumenata utvrđeno je da vozačica već punih 17 godina nema valjanu vozačku dozvolu, odnosno da uopće nije ovlaštena upravljati vozilima. Policajci su odmah spriječili nastavak vožnje te podnijeli prijavu zbog upravljanja motornim vozilom bez dozvole, što u Njemačkoj predstavlja kazneno djelo.

Dodatni problem u cijelom slučaju jest činjenica da je žena vozila automobil koji je registriran na njezinu majku. Zbog toga se sada i majka suočava s kaznenim posljedicama jer je, prema policijskim navodima, dopustila da njezino vozilo koristi osoba bez vozačke dozvole. Policija nastavlja postupak protiv obje žene, a državno odvjetništvo preuzet će daljnje korake u pokretanju kaznenog postupka.