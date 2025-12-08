Naši Portali
NEVJEROJATNO OTKRIĆE U NJEMAČKOJ

Policajci u nevjerici gledali vozačku Njemice (45), kaznit će i njenu majku

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Dodatni problem u cijelom slučaju jest činjenica da je žena vozila automobil koji je registriran na njezinu majku

U Zülpichu, u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, policija je otkrila krajnje neuobičajen slučaj tijekom redovne prometne kontrole. Kako doznaje Fenix magazin, policijska patrola je u petak, 5. prosinca, oko 11.45 sati na Stephanusstraße u mjestu Bürvenich zaustavila osobni automobil kojim je upravljala 45-godišnja žena iz Zülpicha.

Provjerom dokumenata utvrđeno je da vozačica već punih 17 godina nema valjanu vozačku dozvolu, odnosno da uopće nije ovlaštena upravljati vozilima. Policajci su odmah spriječili nastavak vožnje te podnijeli prijavu zbog upravljanja motornim vozilom bez dozvole, što u Njemačkoj predstavlja kazneno djelo.

Dodatni problem u cijelom slučaju jest činjenica da je žena vozila automobil koji je registriran na njezinu majku. Zbog toga se sada i majka suočava s kaznenim posljedicama jer je, prema policijskim navodima, dopustila da njezino vozilo koristi osoba bez vozačke dozvole. Policija nastavlja postupak protiv obje žene, a državno odvjetništvo preuzet će daljnje korake u pokretanju kaznenog postupka.

BL
blekpanther
19:48 08.12.2025.

E sad nam je Feniks trebao objasnit jeli žena imala dozvolu ili je uopće nije imala? U naslovu piše da su u nevjerici gledali njenu dozvolu a u daljem tekstu kažu da je nema!

Avatar Aurel
Aurel
20:01 08.12.2025.

vauuuuu!!! ovo je za pulitzera! osim što u ovom trenutku po rvackoj vozi TISUĆE likova koji nikad nisu položili vozački. ali to na balkanu i nije baš big deal...

Kupnja