Milina o 35 prijava ubojice iz Međimurja: I mi se pitamo zašto je netko na slobodi

Josip Oršuš, osumnjičen za počinjenje teškog ubojstva i pokušaja femicida u Međimurju, trebao bi sutra biti izručen hrvatskoj policiji, izjavio je novinarima Nikola Milina, glavni ravnatelj policije, i nastavio: „Mi smo u kontaktu sa slovenskom policijom praktički od trenutka izvršenja ovog teškog kaznenog djela. Ovdje bih posebno pohvalio međunarodnu policijsku suradnju i javno izrazio zahvalnost slovenskim kolegama, koji su u stvarnom vremenu razmjenjivali sve informacije. Što se tiče izručenja i suradnje po tom pitanju, kako sada stvari stoje, najvjerojatnije će počinitelj biti izručen već tijekom sutrašnjeg dana. Naravno, ostavljamo mogućnost da se iz raznih razloga izručenje odgodi“, istaknuo je ravnatelj policije, koji se još jednom osvrnuo na osobu koja treba biti izručena hrvatskoj policiji.

„Mediji su izvijestili da je ta osoba imala 35 kaznenih prijava. Koliko je tu bilo postupanja policije, možete sami pretpostaviti. Nažalost, od 15 presuda, šest je bilo uvjetnih, dok izvršenje ostalih zatvorskih kazni praktično nije provedeno. Policija će i dalje posvećeno raditi kako bi se spriječio recidiv, unatoč kritikama koje se ponekad upućuju na njezin rad. Javnost se ponekad pita zašto je netko na slobodi, i to pitanje i mi postavljamo. Policija je tu da svoj posao obavi učinkovito, ali ovo je tema koja zahtijeva doprinos cijelog društva. Prevencija nasilja ne može biti zadatak isključivo policije ili bilo koje pojedinačne institucije; cijelo društvo mora biti uključeno“, poručio je prvi čovjek policije.

Damir Habijan, ministar pravosuđa i uprave, poručio je kako nema prostora za strože kazne za femicid. „U petak sam ponovno istaknuo ono što često naglašavamo kada govorimo o femicidu, odnosno teškom ubojstvu žene: maksimalna kazna za takvo kazneno djelo u hrvatskom zakonodavstvu iznosi 40 godina zatvora. To je jednaka kazna kao za kaznena djela genocida ili ratnog zločina. Stoga trenutno ne postoji prostor za dodatno pooštravanje. Međutim, iskustvo pokazuje da, bez obzira na visinu kazne, očito nije dovoljno. Svi dionici unutar sustava moraju uložiti sto posto truda i snage kako bi se ovakva grozna i odvratna kaznena djela svela na najmanju moguću mjeru, istaknuo je Habijan i dodao: „Pravosuđe dolazi na kraj procesa, nakon što je kazneno djelo već počinjeno.“

Iako je četrdeset godina zatvora visoka kazna, ona nema uvijek odvraćajući učinak, upozorava ministar pravosuđa i uprave, navodeći primjere: „Slična situacija je i u zemljama koje nisu u Europskoj uniji, poput SAD-a, gdje postoji smrtna kazna, niti ona uvijek sprječava počinjenje ubojstva. Stoga su prevencija, edukacija i zaštita žrtava ključni, i tu je potrebno učiniti puno više.“

Uoči sutrašnjeg Dana borbe protiv korupcije, resorni ministar poslao je javnosti poruku: „S jedne strane imamo veliki broj visoko profiliranih osoba koje su ili predsjednici uprava trgovačkih društava u vlasništvu države, ili ministri, ili visoki politički dužnosnici koji su predmet istrage od strane Uskoka ili DORH-a, a onda je moj logičan odgovor da institucije svoj posao rade samostalno i neovisno i da nema nedodirljivih.“ „Korupcija nema stranački predznak, ima ime i prezime, ali mislim da doista nema i ne bi trebalo biti nedodirljivih“, zaključuje Damir Habijan.