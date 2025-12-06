Ubojstvo u centru Rijeke, žena umrla na stubištu. Stižu novi detalji zločina

Policijski službenici, javljaju iz PU Primorsko- goranske, jutros su oko 8 sati, postupajući po dojavi, na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske u Rijeci zatekli teško ozlijeđenu žensku osobu koja je davala znakove života. Odmah joj je odmah pružena liječnička pomoć, no unatoč pokušaju reanimacije, preminula je.



U stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela te koji je zbrinut i pod nadzorom policijskih službenika. U tijeku je provođenje očevida, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja.

Ubojstvo je bilo u našoj zgradi, samo vrata do našeg kafića. Moja djelatnica je svemu svjedočila, u šoku je. Došao sam kasnije, ali sve mi je ispričala. Žena je ležala izbodena na stubištu, rekao je za 24 sata vlasnik poznatog riječkog kafića Pommery bar. - Ženu je na stubištu našao strani radnik iz Nepala. On je istrčao iz ulaza i vikao je da je izbodena žena, zazivao je pomoć. Vrlo brzo je došla hitna koja je našla djevojku kako leži u krvi. Pričali su da je nekoliko puta izbodena - govori vlasnik kafića koji je rekao da je sve to potreslo njegovu djelatnicu koja više nije mogla nastaviti raditi.

Novi list neslužbeno doznaje da se radi o osobama mlađe dobi. Prema neslužbenim informacijama, radi se o ubojstvu, a počinitelj je vjerojatno pokušao suicid

Razgovarali su s vlasnikom kafića koji se nalazi neposredno uz stubište u kojem se odigrao zločin. Vlasnik je došao nakon zločina, ali nam je kazao kako je u trenutku krvoprolića u ugostiteljskom objektu već bila njegova djelatnica. Ona od šoka više nije mogla nastaviti raditi.

Iznio je i još jedan šokantni detalj, a to je da je kad je stigao u kafić, na terasu na kavu sjeo djed mladića za kojeg se sumnja da je kriv za krvoproliće. U tom je času već trajao očevid, a čovjek još nije bio svjestan da je njegov unuk upleten u stravični zločin.

"Djed od dečka je tu bio kad je krenuo očevid, ali nije shvatio da je to učinio njegov unuk. Bio je u totalnom šoku nakon što je saznao, govorio kako je njegov unuk dobar dečko, miran i da nikad ništa nije napravio. Jednostavno nije mogao doći k sebi. Vidio sam kad je policija vodila mladića, bio je izrezan, a djevojka je nažalost, umrla", rekao je novinarima Novog lista vlasnik kafića.

Ispričao je i da je žrtvu na stubištu zgrade pronašao strani radnik iz Nepala. Istrčao je iz ulaza prema obližnjem McDonald'su te vičući zazivao pomoć.

"Zvali su hitnu, ušli i ugledali djevojku kako leži. Koliko mi je poznato, bila je sva krvava, ali mislili su da je krv iz glave. Navodno je puno puta izbodena", prepričao je vlasnik kafića.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka

osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/