Bez strateškog pristupa, može doći do nekontrolirane devastacije i degradacije te pojave nesigurnosti

U prostoru se živi, od prostora se živi, s prostorom se živi. Kako u onom fizičkom tako i u informacijskom i digitalnom prostoru. Život u prostoru odnosi se na fizičko postojanje, život od prostora podrazumijeva iskorištavanje njegovih resursa u određenom vremenu dok život s prostorom podrazumijeva interakciju čovjeka s prostorom. Postojanje prostora kao višedimenzionalne činjenice jedan je od temeljnih preduvjeta nužnih za postojanje života. U ne-prostoru nema života jer ga ni ne može biti. Prostor u kojem djelujemo i živimo oblikuje kvalitetu ljudskog života. I to ne samo ljudskog nego i svega onog, živog i neživog što nas okružuje. (Ovdje možemo postaviti i filozofsko pitanje možemo li podijeliti svijet na živi i neživi s obzirom na to da se i neživi svijet sastoji od protona, neutrona i elektrona kao i onaj živi svijet samo u drukčijem unutarnjem odnosu. O tome pak možda nekom drugom prilikom.) Nužno je istaknuti da je odnos ljudi u prostoru kao i prostora s ljudima bitan za shvaćanje i razumijevanje naše međuovisnosti. Prostor nije samo fizička dimenzija unutar koje se ljudi kreću i žive, već i okvir u kojem planiraju, stvaraju i ostvaruju svoje potrebe, izgrađuju društvene odnose, razvijaju cijeli niz načela, pravila, vrijednosti. Život u prostoru podrazumijeva svakodnevni suživot u neposrednom prostoru (u užem i širem smislu), dok život s prostorom nadilazi jednoznačnu funkciju i uključuje odgovornost za očuvanje ravnoteže i održivosti odnosa čovjek – prostor –vrijeme. Mudro upravljanje prostorom omogućuje usklađivanje ovih dimenzija procesima pozitivne povratne sprege. Bez strateškog pristupa problematici navedenog suodnosa, može doći do njegove nekontrolirane devastacija i degradacije te pojave nesigurnosti koja može voditi ka padu kvalitete života, odnosno do pojave procesa s negativnom povratnom spregom. Upravljanje prostorom stoga mora biti usmjereno na očuvanje sigurnosti, održivosti i funkcionalnosti, pri čemu se posebna pozornost pridaje ljudskim potrebama i suživotu s drugima u prostoru kao i s prostorom samim.
Bez strateškog pristupa, može doći do nekontrolirane devastacije i degradacije te pojave nesigurnosti
Kiber napad na jedan segment može dovesti do paralize jedne od ključnih kritičnih infrastruktura, negativnog kaskadnog učinka na druge kritične infrastrukture, što može dovesti do destabilizacije odnosa građana i vlasti
