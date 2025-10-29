Bez strateškog pristupa, može doći do nekontrolirane devastacije i degradacije te pojave nesigurnosti

U prostoru se živi, od prostora se živi, s prostorom se živi. Kako u onom fizičkom tako i u informacijskom i digitalnom prostoru. Život u prostoru odnosi se na fizičko postojanje, život od prostora podrazumijeva iskorištavanje njegovih resursa u određenom vremenu dok život s prostorom podrazumijeva interakciju čovjeka s prostorom. Postojanje prostora kao višedimenzionalne činjenice jedan je od temeljnih preduvjeta nužnih za postojanje života. U ne-prostoru nema života jer ga ni ne može biti. Prostor u kojem djelujemo i živimo oblikuje kvalitetu ljudskog života. I to ne samo ljudskog nego i svega onog, živog i neživog što nas okružuje. (Ovdje možemo postaviti i filozofsko pitanje možemo li podijeliti svijet na živi i neživi s obzirom na to da se i neživi svijet sastoji od protona, neutrona i elektrona kao i onaj živi svijet samo u drukčijem unutarnjem odnosu. O tome pak možda nekom drugom prilikom.) Nužno je istaknuti da je odnos ljudi u prostoru kao i prostora s ljudima bitan za shvaćanje i razumijevanje naše međuovisnosti. Prostor nije samo fizička dimenzija unutar koje se ljudi kreću i žive, već i okvir u kojem planiraju, stvaraju i ostvaruju svoje potrebe, izgrađuju društvene odnose, razvijaju cijeli niz načela, pravila, vrijednosti. Život u prostoru podrazumijeva svakodnevni suživot u neposrednom prostoru (u užem i širem smislu), dok život s prostorom nadilazi jednoznačnu funkciju i uključuje odgovornost za očuvanje ravnoteže i održivosti odnosa čovjek – prostor –vrijeme. Mudro upravljanje prostorom omogućuje usklađivanje ovih dimenzija procesima pozitivne povratne sprege. Bez strateškog pristupa problematici navedenog suodnosa, može doći do njegove nekontrolirane devastacija i degradacije te pojave nesigurnosti koja može voditi ka padu kvalitete života, odnosno do pojave procesa s negativnom povratnom spregom. Upravljanje prostorom stoga mora biti usmjereno na očuvanje sigurnosti, održivosti i funkcionalnosti, pri čemu se posebna pozornost pridaje ljudskim potrebama i suživotu s drugima u prostoru kao i s prostorom samim.