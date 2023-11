Bečom odzvanjali čarobni zvuci “Jedna je Hrvatska”

"Dubrovački kavaljeri”, popularni hrvatski ansambl s bečkom adresom, predvođen pjevačem i kantautorom Josipom Čenićem upriličio je, uoči vikenda, u prepunoj dvorani u Starogradskoj vijećnici u Beču impozantan cjelovečernji koncert. Raspjevana četvorka u goste je pozvala i svoje glazbene prijatelje: opernog pjevača, tenora Luku Gudelja, koji pjeva u zboru Bečke državne opere, te dva ženska zbora: Zbor “Otvorena srca”, na čelu s Majom Epp, koji djeluje u sklopu Hrvatskog centra u Beču i zbor “Mimoze", čije su članice Bečanke, porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Organizator koncerta je bila kulturna udruga “Riječ-boja-ton” u Beču, na čijem je čelu neumorna Zagrepčanka, Jadranka Klabučar-Gros. “Hvala svima koji su došli na koncert s nama proslaviti punoljetnost naše Kulturne udruge, koja već 18 godina djeluje i organizira razne koncerte, predavanja, izložbe i druga kulturna događanja u Beču. I promovira mlade glazbenike i ostale umjetnike iz raznih zemalja. Posebno mi je drago da su danas ovdje naši Dubrovački kavaljeri i njihovi prijatelji”, rekla je Klabučar-Gros, uvodno pozdravivši sve nazočne goste. A bilo ih je ko nikada dosad na sličnim hrvatskim priredbama u ovoj prelijepoj baroknoj dvorani Bečke starogradske vijećnice.

Koncertu je, između ostalih, bio nazočan i voditelj Hrvatske katoličke misije u Beču fra Josip Koren. Dubrovački kavaljeri su izveli više od 25 pjesama, a neke od njih sa svojim gostujućim prijateljima. Oduševljenje je bilo na vrhuncu kada su Dubrovački kavaljeri otpjevali pjesmu “Jedna je Hrvatska”, kantautora Josipa Čenića iz Trstenog kod Dubrovnika. Popularnu ne samo u Austriji nego i u Hrvatskoj i šire po svijetu. I to zajedno s Zborom “Otvorena srca”.

Bila je to prava glazbena poslastica, koju je raspjevana bečka publika, u kojoj je bilo mnoštvo Hrvata, dojmljivo otpjevala zajedno s izvođačima. Glasno i ponosno, tako da su čarobni zvuci “Jedna je Hrvatska”, odzvanjali Bečom. Dubrovački kavaljeri su nizali hit za hitom:“Haleluja”. Prijatelji stari, Dubrovniče moj, In vino veritas, Zelena naranča, Za vino i žene…. I to, uz dugotrajan i buran aplauz i povike “bravo”. Sjajna je bila i glazbena kooperacija Dubrovačkih kavaljera s zborom “Otvorena srca”, i pri izvedbi pjesama “Ne dirajte mi ravnicu”, “Ribar plete mrižu svoju” i “Bokeljska noć”. Ali i s “Mimozama” u pjesmama “S one strane Plive” i “Djevojka je zelenike sadila”.

Raspjevana “četvorka” u sastavu Josip Čenić, Matko Dišipulo, Karl Vsedni i Antonel Pranjić glazbeno su pratili i sjajnog hrvatskog opernog pjevača, tenora Luku Gudelja, koji je za izvedbu svjetski poznatih pjesama “Ritorni a Surriento, “Santa Lucia” i “O sole mio”, dobio ovacije bečke publike.“Lijepo je biti ovdje među svojima. Izuzetno sam dirnut prijemom publike. To je svakom umjetniku motivacija za dalje”, rekao je nakon koncerta za Večernji list Luka Gudelj, istaknuvši kako bi ovakvih koncerata trebalo biti više.

Šef Dubrovačkih kavaljera Čenić zahvalio je organizatorici koncerta, predsjednici Kulturne udruge “Riječ-boja-ton” Klabučar-Gros, na pozivu da upravo Kavaljeri glazbeno uveličaju svečanost ove Udruge, koja, kako je rekao, “mnogo pomaže mladim glazbenicima iz raznih zemalja”. “Izuzetno sam dirnut ovako velikim odazivom ljudi na ovaj koncert i njihovom spremnošću da cijelo vrijeme pjevaju s nama. Hvala svima! Pripremili smo kolaž raznih pjesama, za svakoga ponešto”, rekao je Čenić za Večernji list. Otkrio nam je da je njegovu pjesmu “Jedna je Hrvatska” prva, prije više od 30-tak godina, izvela Vera Svoboda.

I Čenićev kolega iz ansambla, posebno raspoložen Matko Dišipulo, koji je Bečane oduševio temperamentnom izvedbom “Haleluje” nam je rekao kako je “ushićen” reakcijama publike. I kako su on i Josip, najstariji članovi Dubrovačkih kavaljera koji već 37 godina zajedno sviraju, “pokušavaju spasiti tradiciju”, svog kraja. Kavaljer Antonel Pranjić je također bio “oduševljen” pjevačkom suradnjom bečke publike s Dubrovačkim kavaljerima. Jednako kao i Karl Vsedni, koji je svirajući na vrhunskom glasoviru otvorio koncert Sorgovim (Sorkočevićevim) improvizacijama.

“Dubrovačke kavaljere poznajem već 11 godina, otkako sam u Beču. Rado slušam njihove pjesme. I večeras sam uživao u njihovoj glazbi. Lijepo su pjevali. Ljudi su bili oduševljeni” rekao je fra Josip Koren za Večernji list. Liječnica Sanda Pranjić i glazbenik Mijo Bijuklić su nam rekli da su oduševljeni koncertom i “raznolikim programom i glazbenim žanrovima”. I naravno “brojnom publikom”.

U svakom slučaju bečka je publika bila više nego oduševljena kako Dubrovačkim kavaljerima i njihovim prijateljima, tako i čarobnim zvucima dalmatinskog melosa te daškom hrvatskoga i dubrovačkog ozračja usred Beča. Ali i bosanskohercegovačkog i makedonskog, u režiji ženskih zborova.