Baza predlaže Ivu Stiera i Kalmetu, ali ne Bošnjakovića i Šukera

Kako će se parlamentarni izbori održati 5. srpnja to se ovih dana u političkim strankama užurbano predlažu imena onih koji će se naći na stranačkim izbornim listama, što znači da među njima treba tražiti buduće saborske zastupnike, a ovisno o tome tko bude među pobjednicima, i one koji će činiti novu Vladu.

U političkim i medijskim krugovima može se čuti da su županijske i gradske organizacije HDZ-a posao predlaganja kandidata i kandidatkinja iz svojih sredina uglavnom obavile te liste s prijedlozima poslale u stranačku središnjicu u Zagrebu, gdje će izborne liste nakon uobičajene procedure dobiti i završni oblik. Tako se neslužbeno doznaje da je županijski odbor HDZ-a Zagrebačke županije predložilo 14 kandidata, a na tom su popisu aktualni potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, jedan od predvodnika opozicijske struje unutar HDZ-u Davor Ivo Stier, gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić i načelnik Rugvice Mate Čičak.

Video: Ministar Vili Beroš

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No zanimljivo je da među navedenim imenima nema imena ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, kao ni bivšeg HDZ-ova ministra financija Ivana Šukera, iako se za obojicu može reći da spadaju u zastupničke veterane. Ništa manje zanimljiv nije ni predloženi popis koji je stigao iz HDZ-a Grada Zagreba na kojem se, kako se doznaje, nalazi čak 50-ak imena. Ipak, iako ih je toliko pokazalo se da među njima nije bilo mjesta i za dva vrlo zvučna - Miru Kovača i Milijana Brkića. Zato taj popis krase imena niza aktualnih ministara i jedne ministrice. Radi se o ministru rada i mirovinskog sustava Josipu Aladroviću, ministru regionalnoga razvoja i fondova EU Marku Paviću, ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću-Radmanu, ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću, ministru zdravstva Viliju Berošu, ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu te ministrici kulture Nini Obuljen-Koržinek. Tu su i zastupnice i zastupnici Ljubica Lukačić, Miroslav Tuđman, Ante Plazonić, Ivan Ćelić, kao i potpredsjednica HDZ-a Zdravka Bušić, te još neke od članica stranke Marija Baričević, Sandra Maltaric, Dubravka Brezak Stamać, Ivana Portolan Pajić, Koraljka Marušić, ali i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak... I županijska organizacija HDZ-a u Zadru, često zvana i “HDZ-ovom utvrdom”, obznanila je svoje stranačke favorite s kojima želi ići u bitku na predstojećim parlamentarnim izborima.

A to su dosadašnji saborski zastupnik HDZ-a Martin Baričević te zastupnica Grozdana Perić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, kao i državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Maja Pletikosa. No, najzvučnije ime sa “zadarske” liste jest ono sadašnjeg predsjednika županijske organizacije HDZ-a i nekadašnjeg ministra Božidara Kalmete.

I splitski se HDZ izjasnio po pitanju onih koje želi vidjeti na izbornim listama za skorašnje izbore. Tako se među stranačkim kandidatima i kandidatkinjama iz njihove sredine nalaze, posve očekivano, HDZ-ov gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, njegova zamjenica Jelena Hrgović Tomaš, zatim saborski zastupnici Petar Škorić i Ante Bačić, HDZ-ova gradska vijećnica Marija Čizmić, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić, te Ante Mihanović, Krešimir Čaljkušić... No, unatoč svim ovim prijedlozima i imenima, kako onima koji su na popisima tako i onima koji se na popisima ne nalaze, onaj finalni posao oko sastavljanja izbornih lista tek se očekuje. A to znači da se na njima, ovisno o tome što će odlučiti za to nadležna stranačka tijela kao i sam predsjednik HDZ-a, mogu, ali i ne moraju naći oni koje njihove stranačke organizacije žele.