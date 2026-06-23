Alarmantno upozorenje vatrogasaca: Vrlo velika opasnost od požara prijeti Splitu i trima otocima

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) u utorak je upozorila na veliku opasnost od izbijanja požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Prvi ovogodišnji toplinski val je u punom jeku, a vatrogasci bilježe povećan broj požara na otvorenom prostoru. Uz visoke temperature, izbijanju požara doprinose i česta grmljavinska nevremena, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, pozivajući se na izvješće Državnog hidrometeorološkog zavoda. Iz HVZ-a pozivaju građane na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti te podsjećaju da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru na otvorenom prostoru. Savjet je također da se ne koristi roštilj na otvorenom za vjetrovita vremena te da se obavezno ugasi žar nakon njegova korištenja.

Upozoravaju i da se požar brzo širi u kamp-prikolicama i čamcima pa ih odmah treba napustiti ako se požar ne može ugasiti u njegovoj početnoj fazi. Također, pozivaju da se vatrogascima ne otežava gašenje u želji da se požar promatra, fotografira ili snima iz blizine. Ističu i da se ne koriste dronovi za snimanje požara, jer se time ugrožava sigurnost protupožarnih zrakoplova koji sudjeluju na intervenciji. Domaćem stanovništvu preporučuje se da svoje okućnice održavaju čistima jer se time smanjuje mogućnost proširenja požara. Također, treba voditi računa da se u automobilima ne ostavljaju djeca kao ni kućni ljubimci jer u uvjetima velikih vrućina jako brzo dolazi do dehidracije i toplinskog udara, što može dovesti do teških oštećenja organa, a u konačnici i do smrti. U slučaju da primijetite požar, odmah treba nazvati vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.