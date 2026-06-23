Kao iz horora: Otkriven pauk s nevjerojatnim oružjem, znanstvenici kažu da ovakav slučaj još nije viđen

Nova vrsta pauka, koja plete svilenu zamku nalik katapultu kako bi uhvatila samo jednu vrstu mrava, otkrivena je u udaljenim kišnim šumama sjeverne Australije. Istraživači vjeruju da je taj noćni predator razvio jedinstvenu metodu lova kako bi se hranio agresivnim mravima koji su poznati kao opasan, ali i neobičan plijen za pauke. Zamka "iznimno velike snage" izbacuje mrava u veću mrežu snagom koja je "15 puta veća od najekstremnijih G-sila koje doživljavaju piloti borbenih zrakoplova", rekao je voditelj istraživanja prof. Ajay Narendra. Iako još nije službeno imenovan, znanstvenici su sićušnom pauku dali nadimak "balista", prema drevnom oružju koje se koristilo za izbacivanje kamenja u borbi, piše BBC. "Čini se da se mehanizam zamke razvio kao vrlo specijaliziran način koji pauku omogućuje da 'pokupi' potencijalno opasan plijen jednog po jednog i premjesti ga na sigurnu udaljenost od mravljih staza i gnijezda", rekao je istraživač dr. Jonas Wolff.

Mravi imaju kemijsku obranu, uključujući sposobnost ubadanja kod nekih vrsta, a mogu i brzo pozvati mnoštvo drugih mrava kao pojačanje kako bi nadvladali potencijalne predatore, objasnio je Narendra. Njihov tim s australskog Sveučilišta Macquarie proveo je deset noći u tropskim kišnim šumama sjevernog Queenslanda, snimajući ponašanje pauka brzim i infracrvenim kamerama. Prema njihovim nalazima, objavljenima u časopisu Current Biology, pauk "balista" živi na stablima na kojima obitavaju agresivni i teritorijalni zeleni mravi vrste Oecophylla smaragdina, a dan provodi u mrežama skrivenima s donje strane lišća. Nakon što padne noć, spušta se oko 50 centimetara do lista, grane ili šumskog tla i stvara sidrišnu točku pomoću svilene niti. Zatim satima izrađuje stožastu "skelu" od desetaka zategnutih niti, oko koje na kraju omata tanju vrstu svile, prije nego što se povuče prema gore.

Znanstvenici su utvrdili da bi se zeleni mravi ubrzo približili zamci i ugrizli je, zbog čega bi se zamka aktivirala, a plijen bio izbačen u paukovu mrežu uz "ekstremno" ubrzanje. Znanstvenici su otkrili da su ti zeleni mravi jedini plijen koji pauk hvata, čak i kada su u blizini zamke puštali druge noćne mrave. Sumnjaju da pauk u zamku dodaje feromone kako bi privukao i razljutio isključivo zelene mrave. To je bez presedana, rekao je Narendra. "Čini se da je ovo jedini slučaj u kojem je paukova mreža osmišljena za hvatanje samo jedne vrste plijena i u kojem mehanizam aktivira plijen, a ne predator". Pauka, koji pripada rodu Propostira, prvi je uočio biomedicinski istraživač Greg Anderson, koji se također bavi istraživanjem i fotografiranjem pauka.