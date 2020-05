'Zbog rasipanja desnih glasova, SDP bi ni kriv ni dužan mogao dobiti Dalmaciju'

Stoje stoljećima, ako nisu od karata ili, pak – političke. Da svoje kule obrane na predstojećim izborima, pomučit će se morati HDZ, kojem bi račune u Slavoniji i Dalmaciji pomrsiti mogli Domovinski pokret Miroslava Škore i Most pa tradicionalne četvrtu i petu te devetu i desetu jedinicu dovesti sebi pod vlast. Najnapetije će svakako biti u desetoj, gdje bi plave boje HDZ-a trebali braniti donedavni ministar obrane Damir Krstičević ili politički tajnik stranke Ante Sanader. Nisu u demokratskoj zajednici još sigurni koga će od te dvojice poslati da za glasove lobira na istoj listi na kojoj će se naći i čelnik Mosta Božo Petrov, ali i Ruža Tomašić, europarlamentarka koja podržava Škoru.

Penava ne može ugroziti HDZ

Neće biti lako ni Zdravku Mariću u petoj izbornoj jedinici, u kojoj bi se trebao suprotstaviti dojučerašnjem HDZ-ovu gradonačelniku Vukovara Ivanu Penavi, dok bi njegov imenjak Ivan Anušić u četvrtoj jedinici prsa o prsa trebao sa samim Škorom, a možda i nekadašnjim HDSSB-ovcem Krešimirom Bubalom ili, pak, Marijem Radićem iz Pevexa, ovisno o tome koju verziju Domovinski pokret proglasi najboljom. Kako Škorini nisu još sto posto za četvrtu, tako HDZ još razmišlja o devetoj. Darko Milinović ondje bi mogao biti njihov kandidat, dok će Most tu u utrku poslati Miru Bulja, a Suverenisti će na istom području imati Hrvoja Zekanovića.

– Najzanimljivija će svakako biti deseta, odnosno krajnji jug Hrvatske. Prvu bi tu poziciju, ni kriv ni dužan, na kraju mogao uzeti SDP, što će se i dogoditi ako HDZ-u dio glasova uzme Most, ali i Škorini. I ovdje postoji dosta velika šansa da HDZ doista ne bude prvi – objašnjava nam politički analitičar Dragan Bagić, pa dodaje kako je deseta jedinica i na prethodnim izborima stvarala probleme HDZ-u. Baš kao i četvrta, koja podrazumijeva područje Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije.

– HDZ je ovdje svojedobno značajno bio ugrožen od HDSSB-a, a Škorina stranka sad ovdje definitivno stoji najbolje i oni će uzeti znatan broj glasova. Tu bi se glasovi desnici mogli podijeliti popola, što će opet ići na ruku SDP-u – otkriva Bagić, kojeg pitamo i može li vukovarski gradonačelnik Penava svojoj bivšoj stranki zadati probleme na području Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije. Analitičar u to sumnja.

– Peta izborna jedinica svakako je sad zanimljiva zbog Penave, ali on ne može ugroziti HDZ. Ne može on, koga god da povuče sa sobom, ostvariti neki spektakularni broj glasova – smatra Dragan Bagić, dok Damir Jugo kaže da će Most te Domovinski pokret možda i polučiti značajan uspjeh u Slavoniji i Dalmaciji, ali s ostatkom se Hrvatske trebaju pozdraviti. Ovaj je analitičar mišljenja kako HDZ eventualne izgubljene mandate na spomenutim područjima nadoknaditi može drugdje, što za Škorine i Most jednostavno nije mogući scenarij.

– Na HDZ-u je, zapravo, da što bolje motiviraju svoje članove, ali i simpatizere, da iskoriste ovu prednost – kaže Damir Jugo. Isključivo regionalni uspjeh tim strankama predviđa i Bagić.

– Most, primjerice, ima nacionalni rejting od 4 do 5 posto, ali to nije po izbornim jedinicama. Bez obzira na zvučna imena s kojima oni sad pokušavaju, ostat će regionalna stranka Dalmacije. A s imenima idu jer nemaju što izgubiti – kaže politički analitičar Bagić, pa dodaje kako Most s njima stvara “hype”, a mjesta u Saboru čuvaju, zapravo, za Božu Petrova, Nikolu Grmoju i Miru Bulja.

A među imenima oko kojih se stvara “hype” svakako je Nino Raspudić, koji bi im listu mogao nositi u drugoj izbornoj jedinici, također iznimno zanimljivoj jer u njoj su i Zlatko Hasanbegović, koji je 2016. ondje bio na listi HDZ-a, a sad je sa Škorom, baš kao i Slaven Dobrović, koji sad također naginje Domovinskom pokretu. U drugoj je na prošlim izborima bila i Anka Mrak Taritaš, kao i Gordan Maras, a HDZ bi ovdje trebao smjestiti Gordana Jandrokovića.

Dijaspora Glasnoviću

– Bez obzira na Raspudića, sumnjam da će ovdje Most i Domovinski pokret prijeći prag – kaže Dragan Bagić, a slično misli i Damir Jugo. U drugoj je jedinici, barem po zvučnim imenima, veli, daleko najveća gužva.

– Ali ta je jedinica i nekako najheterogenija u smislu biračkog tijela. Tu imate, na primjer, i zagrebačku Dubravu i Bjelovar. Za Raspudića, intelektualca i klasičnog sveučilištarca koji se izjasnio desno, ovo možda nije najbolja jedinica jer ne znam odgovara li njegov profil ovim glasačima – kaže Damir Jugo. Što se jedanaeste jedinice tiče, odnosno dijaspore, u njoj Škoro i Most kandidate neće imati. HDZ je tu jak, kaže Bagić, a ove će stranke računati na Željka Glasnovića s kojim će naknadno pregovarati.