Plenković: Ne vjerujem da će Bandić proći prag. Škoro je sjajan partner SDP-u

Hrvatski premijer Andrej Plenković u intervjuu za RTL vijesti komentirao je nadolazeće parlamentarne izbore, moguće koalicijske partnere, odnos s predsjednikom Zoran Milanović kao i hoće li poslati svoju djecu u vrtić.

"U ove izbore ulazimo nakon jednog izazovnog i dinamičkog mandata, u kojem smo ostvarili većinu obećanih ciljeva. Nosili smo se s raznim izazovima, kad su brojni kosturi popadali iz ormara. Nosili smo se krizom pandemije i sad kad smo završili prvo poluvrijeme želimo dobiti povjerenje birača za drugo poluvrijeme, kojim bismo krenuli u gospodarski oporavak", rekao je Plenković pa dodao: "Pripremili smo program i u njemu je sve što hrvatskim građanima u budućnosti treba. Spremni smo to realizirati."

Hoćete li biti oprezni kad govorite o izbornom programu jer 2016. su obećane stvari koje se nisu dogodili, kao smanjivanje PDV-a i 7500 za novorođeno dijete i puna plaća te drugih šest mjeseci roditeljske naknade?

"Roditeljske naknade dignute su na 5300 kuna. Nijedna vlada nije toliko digla sve mjere koje se tiču socijalnih naknada kao naša. Što se tiče poreznih rasterećenja, u četiri vala rasteretili smo gospodarstvo i građane za devet milijardi kuna. Što se tiče PDV-a, već smo donijeli zakon i u promijenjenim okolnostima... imali smo štrajk. Pitali smo se kako financirati... Neka svi pogledaju program iz 2016., većinu bitnog smo realizirali. Ponosni smo na to, kao na ono što smo ostvarili, a nismo planirali. Posebno na to što smo obranili hrvatski gospodarski i financijski sustav nakon raspada Agrokora. Ponosni smo i na to što smo napravili u javnozdravstvenom smislu. Vidjeli smo kako su se drugi nosili s krizom. Da ne govorim koliko smo stali iza privatnog sektora. Plaće za ožujak dobilo je, zahvaljujući državi, pola milijuna ljudi. Plaće za travanj 600.000 ljudi. Toliko će i u lipnju."

Znate da će nas dočekati gospodarski krah na jesen. Koliko otkaza se očekuje?

"Za razliku od drugih zemalja osigurali smo da nemamo rast nezaposlenosti. Pomogli smo gospodarstvu da nadvladaju krizu u okolnostima na koje nisu mogli utjecati. Postoje tri sektora kojima ćemo i dalje pomagati - promet, turizam i ugostiteljstvo."

Garantirate da neće biti otkaza u lipnju?

"Imamo 9000 novozaposlenih u ovim okolnostima. Želimo omogućiti dolazak turista u Hrvatsku. Kad situacija bude bolja i u bliskim nam zemljama, očekujemo da ljudi iz tih zemalja dođu i da izvučemo maksimum iz sezone."

Je li preveliko kockanje oko turističke sezone? Preuzimamo li tako rizik da se koronavirus vrati u većem broju?

"Prije otprilike tri mjeseca bio je prvi slučaj, momka koji je virus donio iz Italije. Ukoliko imate zemlju koja je uspjela imati manje od stotinu preminulih i više od 2000 oporavljenih, možemo reći da smo se dobro obranili. U pravom trenutku odabrali smo kad otpuštati mjere."

Zakon o neradnoj nedjelji zapravo je potez kojim se dodvoravate desnici?

"Ne, na taj se Zakon pripremamo više od dvije godine. Pratili smo kako se troši iz dana u dan. Većini naših građana, a osobito obiteljima, omogućiti da nedjelje provode zajedno."

Ali, ovo je četvrta godina mandata, baš ste sad izabrali izglasati zakon, sad kad je Sabor raspušten? Tko će usvojiti Zakon?

"Vrlo brzo će se formirati novi Sabor. Izbori su tu, 5. srpnja. To može biti prvi zakon koji će se izglasati. Postoje nedjelje kad je interes da se radi i to je njih 14. Time bi se postigao balans."

O koalicijskim partnerima

"Na ove će izbore HDZ ići s partnerima s kojima je surađivao 2016., svjestan kako smo upravljali krizama, s jasnim planom i sigurnom budućnosti Hrvatske. Nikad nismo rekli da ćemo u koaliciju s Domovinskim pokretom, a još manje s Mostom, s obzirom na naša iskustva. Na ove izbore HDZ ide pobijediti, a teze koje se plasiraju u javnost, donose drugi, izmišljene su."

"Idemo na izbore pobijediti, kao što smo pobijedili i zadnji put. Doći će do pregovora nakon izbora, o kojima ćemo govoriti nakon izbora."

Nakon izbora ste spremni razgovarati sa Škorom, Mostom, Restart koalicijom, sa svima njima?

"Kad HDZ pobijedi, oformit ćemo stabilnu parlamentarnu većinu. Sigurno nikad nećemo u koaliciju sa SDP-om. Na ove izbore HNS ide sam."

Možda nakon ovih izbora odete s nekim od partnera iz Restart koalicije?

"Ne mogu biti prognozer i reći što će biti s njima nakon izbora. Ono što gospodin Bernardić pokazuje u zadnje vrijeme je nekompetencija, nedoraslost, nezrelost i najčešće je pun uvreda i primitivizma. On sigurno nije partner na kojeg računamo."

Kad govorite o Škori, nekako ste blagi prema njemu? Štoviše, neki dan ste rekli da vam je simpatičan.

"On je sjajan partner SDP-u, pomogao im je u predsjedničkim izborima. Doveo je ljevicu na vlast. Tu priču, siguran sam, dvaput nećemo gledati. Spreman sam sjesti za stol s onima koji bi uz HDZ pomogli Hrvatskoj, a gospodin Škoro to nije. Posebno ne sada i ne na način kako se ponašao tijekom predsjedničkih izbora. Nije naš razgovor garancija u tom pogledu. Kažem vam da je HDZ ozbiljna stranka. Partneri gospodina Škore su toliko žuči i laži bacili u Saboru na HDZ... To nisu moji partneri, to nije moje društvo.

Tko su onda partneri za HDZ?

"Nakon unutarstranaških izbora HDZ je konsolidiran i želim da partneri budu hrvatski birači i hrvatski građani."

Tko onda? Milan Bandić? Što mislite o njemu, možda ponovno odete s njim u koaliciju?

"Ne vjerujem da će proći prag, posebno nakon izjava o potresu. Mi smo osigurali financirati popravak oštećenja onima koji su najjače pogođeni.

Upitan je li mu se zamjerio, kazao je: "Naravno. Problemi nisu bili zbog mene ili HDZ-a već Grada Zagreba i Ministarstva graditeljstva. Tek nakon mog angažmana smo uključili sve koji mogu dati svoj doprinos. Potom smo došli do teksta koji je u javnom savjetovanju i takav tekst mora proći javno savjetovanje. Ono što si ne bih mogao pustiti kao premijer jest pustiti zakon zbog kojeg bi me optužili da sam nekome pogodovao."

Kako to da je pukla ljubav između Bandića i vas?

"Poslao mi je poruku u petak, sad mu odgovaram. Što se tiče brzine donošenja Zakona o obnovi Zagreba već smo donijeli odluku da ćemo sredstvima Ministarstva državne imovine financirati najamnine građanima čije su kuće i stanovi oštećeni toliko da se u njima ne može živjeti. Pravnici će pomagati svakom od ljudi kako popuniti formulare i što prije dostojanstveno živjeti u stanu koji će plaćati država."

Jeste li zatražili pomoć Fonda solidarnosti EU? Prošlo je devet tjedana, a rok je 12 tjedana.

"U pripremi smo poslati dokumentaciju. Još nije poslan jer nema za to razloga. Kompleksna je šteta u Zagrebu, već sam objašnjavao što je deset sekundi učinilo za Zagreb. Obnova koju treba obaviti koštala bi oko 13,5 milijardi eura, da ga potres više ne može ovako pogoditi. Maksimalno smo angažirani i naći ćemo dodatna sredstva, učinit ćemo sve da se Zagreb obnovi na ispravan način. Uostalom, HDZ i Vlada uplatili su više od 1,5 milijuna kuna u Fond za Grad Zagreb. Nisam primijetio da su drugi to napravili."

Izborne liste

"Mi smo, što se tiče lista, tek ovaj vikend prikupili... Čekamo još jednu županijsku organizaciju. Rok je 2. lipnja i počinje teći za predaju lista pa imamo vremena do sredine lipnja. Razgovaramo s Marijanom Petir i nekim ljudima."

Kazao je kako se pričalo i s Markačem: - I s njim se razgovaralo. Ništa neću otkrivati oko lista. S njim nisam razgovarao, razgovarali su drugi kolege i njemu prepuštam da kaže s kim.

Naveo je kako nije razgovarao s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.

Mislite li da bi bilo dobro da se na listama nađu Kovač, Stier i Brkić? Bi li to bila dobra poruka glasačima HDZ-a?

"Što se tiče glasača HDZ-a, poslali su najjasniju poruku na unutarstranačkim izborima. Točno i jasno se zna kakav HDZ članstvo želi. Hoće li netko od njih biti na listi, vidjet ćemo, moguće. Volio bih vidjeti na listama sve koji mogu pomoći HDZ-u."

"Damir Krstičević je moj prijatelj i volio bih da se angažira, računamo na njega."

U Dalmatinskoj izbornoj jedinici?

"Zadnji put ju je nosio i nakon mene dobio je najviše, znamo što znači i što nosi HDZ-u u Dalmaciji."

Upitan računali na njega, odgovorio je: "Računam na njega u svakoj mogućoj varijanti."

VIDEO: Ivan Penava o izlasku iz HDZ-a

U Slavoniji imate problema, napustio vas je vukovarski gradonačelnik. Je li vam žao što mu se niste prije zahvalili?

"Ne, u mom mandatu se to događalo samo u slučajevima nasilja u obitelji, kranje neprimjerenog showa i kod pokazivanja nelojalnosti."

To vam jest udarac, odlazak Ivana Penave.

"On nije HDZ ni u Vukovaru, a ni u Hrvatskoj. Nama su bitni dugogodišnji članovi HDZ-a. Ti ljudi bit će naši stranački partneri, kad je riječ o Vukovaru. A što se tiče suradnje Vlade i Vukovara, zna to i Penava, nijedna Vlada nije napravila toliko kao ova. Procesuiranje ratnih zločina ne vodi Vlada, kad je riječ o popisu stanovništva, vidjet ćemo iduće godine koliko ljudi živi u Vukovaru. I, treća stvar, za Vukovar smo se borili u svim resorima, ne samo na hrvatskoj nego i europskoj razini. Nastavit ćemo tako, neovisno o svemu."

O Stožeru i povratku u škole

Hoće li na listama biti članova Stožera? Alemka Markotić, primjerice?

"Mogu samo reći da će na listama biti Božinović i Beroš."

Ostali članovi, kao Capak?

"Nismo o tome razgovarali, niti smo primijetili takav prijedlog. Ti ljudi su bili profesionalni i treba ih pohvaliti jer pokazuje koliko smo svi skupa, od Vlade, Stožera i struke, ozbiljno pristupili krizi. Kad je bilo najviše problema, hvalilo ih se, a kasnije razapinjalo."

Što biste poručili roditeljima?

"Da se djeca vrate u škole. Ako znamo da su se djeca pokazala najotpornijima na koronavirus, nema razloga da ne budu u školama, koja traje do kraja lipnja. Neka iskoriste priliku."

Upitan hoće li njegova djeca ići u vrtić, kazao je: "Da, ići će u vrtić, od ponedjeljka. Ne vidim nikakav problem. Vidjeli ste da je HZJZ revidirao preporuke i bitno su manje restriktivne nego prije pet ili šest tjedana. Naš sustav je reagirao najbrže i organizirao školu putem TV i online. Osigurali smo i maturu za maturante jer ne želimo da ova generacija bude zakinuta."

Kazao je kako se čuje s predsjednikom telefonskim putem.

"Kad se trebamo konzultirati, konzultiramo se. Kad ima neriješenih pitanja, to završi u medijima", kazao je premijer za RTL.