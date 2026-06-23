Šef UN-a poslao alarmantnu poruku: 'Svijet se opasno približava katastrofi'

Europa se suočava s novim, iznimno snažnim toplinskim valom koji bi ovoga tjedna mogao srušiti dosadašnje temperaturne rekorde, a znanstvenici upozoravaju da kontinent ulazi u novu klimatsku stvarnost za koju nije dovoljno pripremljen.Upravo u tom kontekstu glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poručio je na Londonskom tjednu klimatske akcije da se svijet, suočen s razornim posljedicama klimatskih promjena, ne smije dodatno oslanjati na fosilna goriva. Upozorio je da se klimatski kaos "ubrzava pred našim očima", a posebno se osvrnuo na stanje u britanskoj prijestolnici, gdje se očekuju rekordne vrućine. "London ne samo da zove. London se kuha", rekao je. Trenutačno je velik dio Europe pod toplinskim alarmima, a ekstremne temperature već imaju teške posljedice. Francuska je zabilježila najtopliji dan otkako postoje mjerenja, u Španjolskoj su temperature prelazile 45 stupnjeva, a upozorenja zbog vrućine izdana su u više od dvadeset europskih zemalja. Znanstvenici ističu da se Europa zagrijava brže od bilo kojeg drugog kontinenta, otprilike dva do tri puta brže od globalnog prosjeka, dok infrastruktura, promet, energetski sustavi i domovi nisu građeni za ovakve uvjete. Kada temperature naglo porastu, savijaju se tračnice, pucaju električni kabeli, kuće bez klimatizacije pretvaraju se u toplinske zamke, a vrućina postaje ozbiljna prijetnja javnom zdravlju, osobito za starije, djecu i kronične bolesnike, piše CNN.

Guterres je u govoru, pozivajući se na Dickensovu "Priču o dva grada", poručio da se svijet suočava s "pričom o dvije krize" – klimatskom krizom koja nas gura prema sve višim temperaturama i sve bliže katastrofalnim prijelomnim točkama te energetskom krizom koja, kako je rekao, razotkriva "ludost svijeta ovisnog o ugljikovodicima". Iako se te krize na prvi pogled mogu činiti odvojenima, Guterres je naglasio da imaju isti destruktivni izvor: fosilna goriva. Posebno je upozorio da se klimatski kaos "ubrzava pred našim očima" te podsjetio da je svijet upravo proživio jedanaest najtoplijih godina otkako postoje mjerenja. Klimatske katastrofe, rekao je, diljem svijeta postaju sve češće, razornije i skuplje, a Svjetska meteorološka organizacija upozorava da "još ništa nismo vidjeli".

Prema njegovim riječima, svijet se približava granicama nakon kojih bi promjene mogle postati nepovratne. "Svaki djelić stupnja je važan. Svaki trenutak se računa", poručio je Guterres, upozorivši da što je prekoračenje granice od 1,5 Celzijevih stupnjeva veće i dulje traje, to je veći rizik od prelaska planetarnih prijelomnih točaka koje mogu pokrenuti nepovratne promjene. Među posljedicama je naveo urušavanje koraljnih grebena, ubrzani gubitak ledenih ploča na Grenlandu i zapadnom Antarktiku, rast razine mora koji bi mogao preoblikovati obale, raseliti milijune ljudi i ugroziti opstanak pojedinih otočnih država, slabljenje velikih oceanskih cirkulacijskih sustava koji reguliraju vrijeme i oborine te pretvaranje dijelova amazonske prašume u područja nalik savani.

"Zemljine prijelomne točke su poput objekata u retrovizoru automobila: mnogo su bliže nego što se čine", upozorio je Guterres. Dodao je da se svijet ne smije vraćati starom modelu razvoja koji se temelji na fosilnim gorivima jer upravo taj model, prema njegovim riječima, istodobno pokreće i klimatsku i energetsku krizu. "Svijet se ne može vratiti. Ne možemo dodatno ulagati u sustav temeljen na fosilnim gorivima koji pokreće i klimatsku i energetsku krizu", poručio je. Guterres je naglasio da je izlaz u brzoj i pravednoj tranziciji prema čistoj energiji, većoj otpornosti društava na klimatske udare i klimatskoj pravdi za one koji već sada trpe posljedice zagrijavanja. Pritom je upozorio da se posljedice klimatskog kaosa već događaju: "Suša se brzo može pretvoriti u krizu hrane. Oluja može postati dužnička kriza. Toplinski val može postati javnozdravstvena izvanredna situacija". Adaptacija je, dodao je, ključna jer "spašava živote, štiti domove i zajednice, pomaže gospodarstvima da apsorbiraju šokove i drži društva na okupu".