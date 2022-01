Mlinarić: 'Trebalo bi ponovo uvesti vojni rok. Dečki mladi da znaju što je puška, uniforma, zapovijed'

Djelomična donacija 84 borbena vozila pješaštva Bradley izazvala je itekakvu prašinu u Hrvatskoj, posebice jer je predsjednik Zoran Milanović stava da se odavno trebala prihvatiti ponuda američke Vlade. Hrvatska, podsjećamo, ima još 25 dana do isteka ponude SAD-a.

Upravo je to tema današnje HRT-ove emisije 'Otvoreno' u kojoj gostuju ministar obrane Mario Banožić, predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović iz Kluba socijaldemokrata, član saborskog Odbora za obranu Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta te Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba

Banožić je rekao da je projekt započeo 2017. godine i da je u prvoj ponudi SAD-a bila novija, opremljenija verzija Bradleya, M2A3, s opremom koja značajno poboljšava sposobnost.

- Na taj način su tekli razgovori. Međutim, u 10. mjesecu 2020. godine došao je odgovor da ta verzija ne može biti dostupna Republici Hrvatskoj i ponuđena je verzija M2A2 ODS, koja je projektirana osamdesetih godina, rekao je Banožić i dodao: - Naravno da u tom trenu automatski počinjete razmišljati na koji način ćete osigurati i pričuvne dijelove, ali isto tako što će doći od naoružanja, opreme, na koji način ćete u budućnosti funkcionirati s tim vozilom

Franko Vidović izjavio je pak da su Bradleyji na Odboru prvi put spomenuti 2019. godine te kategorički tvrdi kako se radilo o vozilima M2A2 ODS.

- Nitko nije spomenuo ni u jednom momentu M2A3, rekao je Vidović, koji je ponašanje hrvatske strane prema američkoj ocijenio neozbiljnim.

Foto: HRT

Mlinarić pak smatra kako se opet puštaju spinovi i da se kao država "ponašamo jako neodgovorno". Smatra da nam je Amerika bila partner devedesetih kad se stvarala država i u BiH te da smo trebali kupiti američke, umjesto francuskih borbenih aviona.

- Za Domovinski pokret strateški partner bi trebala biti Amerika i trebali smo uzeti američke borbene avione, pa ako ne 12, bar uzeti šest za prvu ruku. Onda bi se puno lakše dogovorili i oko borbenih vozila i oko bilo čega, rekao je Mlinarić.

Napomenuo je i da su Bradley vozila prokušani i dokazani u mnogim ratovima, a da Lynx još ni njemačka vojska nema u svom sastavu.

Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba podsjetio je da kupovina borbenih sredstava nije samo pitanje Oružanih snaga, već pitanje vojske, sigurnosti, gospodarstva, financija i politike, koja donosi odluku.

Ustvrdio je da je istina da Lynx nije borbeno dokazan, ali je istaknuo kako se radi o slabijoj, nešto manjoj izvoznoj verziji Pume, koju je nazvao "možda najozbiljnijim i najkvalitetnijim borbenim oklopnim vozilom u svijetu".

- ODS M2A2 je dobro vozilo koje se pokazalo odlično u sukobima devedesetih. Međutim, pitanje je trebamo li mi to vozilo sada uzeti. Moderni ratovi koji će se događati u sljedećih 15-ak i 20 godina bitno su drugačiji nego oni koji su bili krajem 20. i početkom ovog stoljeća, poručio je u emisiji 'Otvoreno'

Foto: HRT

Vidović je rekao da je Bradley u odnosu na sva ostala oklopna transportna vozila znatno jeftiniji u ovoj kombinaciji.

- Nešto što ne možete nabaviti ispod početne cijene 7, 8 ili 10 milijuna eura, dolara, čega već, vi u ovoj kombinaciji dobivate za otprilike nekakvih 2 milijuna po vozilu, rekao je Vidović. Bez dodatne modernizacije, ali činjenica je da i ovakvi M2A2 ODS ispunjavaju ono što nama treba. To vam tvrdi vojni vrh, to vam tvrdi NATO, prema tome, tko sam ja da u to sumnjam?, rekao je Vidović.

Ministar obrane je ustvrdio da je u javnosti pogrešno postavljena teza da je netko protiv Bradleyja: - Mi smo samo protiv onoga što će se događati u budućnosti, a da je loše za Hrvatsku vojsku, poručio je.

Bez obzira o kojem se oklopnom vozilu radi, Đuro Đaković će profitirati, smatra Akrap te dodaje: - Đuro Đaković će profitirati jer tako ozbiljne države rade, jednostavno surađuju, povezuju određena gospodarska pitanja s nabavom naoružanja,



Banožić je rekao da ih u ovom trenutku zanima buduća modernizacija - što će biti s vozilom za 20 godina, u kojoj će operativnoj uporabi biti, naoružanje, komunikacijska oprema, alati, sve ono što će biti potrebno za održavanje, a u konačnici i koji će biti krajnji benefit ĐĐ-a.

- O tome se razgovara. Nitko ne stavlja u pitanje je li Bradley dobro ili loše vozilo. Nitko ne postavlja pitanje je li savezništvo s Amerikom nama dobro ili loše. Naravno da je dobro. Oni su naši prijatelji cijelo ovo vrijeme, poručio je Banožić.

Vraćanje obveznog vojnog roka

Jedna od tema koju su komentirali je i vraćanje obveznog vojnog roka, a Mlinarić smatra da bi ga trebalo uvesti.

- Sad, koliko? Šest mjeseci je vjerojatno prevelik period, i sigurno puno košta državu i sve, ali mjesec dana obuke, da dečki prođu obuku, da znaju, ne samo radi nekog mogućeg rata, koji se uvijek može dogoditi, nitko ga ne želi i ne priželjkuje, ali uvijek se može dogoditi, rekao je Mlinarić, navevši primjere djelovanja u slučaju potresa i poplava.

- Dečki mladi da znaju što je puška, uniforma, zapovijed, što je organizacija. - kazao je.

Banožić je podsjetio na pričuvni sastav čine i branitelji i da se popunjavaju iz redova onih idu dobrovoljno u vojsku.

Mlinarić je rekao da su hrvatski vojnici stručni, motivirani i domoljubno osviješteni, ali da su im plaće male i da bi ih trebalo povećati: - Znam puno ljudi iz sustava vojske koji su otišli u Njemačku raditi. To je tragedija, to se ne smije događati.

Upitan kolika je plaća vojnika Banožić je rekao da postoje razni dodaci te da to ovisi o ustrojbenom mjestu, zadaćama...

- Možete krenuti od 6500 pa nadalje, dodao je.