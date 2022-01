Milanović: Netko namjerava Hrvatskoj nanijeti štetu, zavaljati nas

Predsjednik Zoran Milanović na Pantovčaku je održao konferenciju za novinare na temu modernizacije i opremanja Hrvatske kopnene vojske.

– Opremanje Hrvatske kopnene vojske jedno je od strateških pitanja za Republiku Hrvatsku. Moj jedini cilj jest osigurati Hrvatskoj kopnenoj vojsci potrebnu opremu. Mogućnost nabave američkih borbenih vozila Bradley počela se razmatrati još 2017. godine. To je bila inicijativa ministra Krstičevića. Ovo što radim, radim zato da ne bi propala ova dobra inicijativa. Mi smo ti koji smo pristupili Amerikancima. Vidim da ministar Krstičević i dalje zastupa tu poziciju. Mi smo još prije pet godina tražili konkretnu ponudu od SAD-a – rekao je Milanović.

– U programu Vlade od 2020. do 2024., koji je premijer predstavio Saboru, jasno i kratko piše da će se do kraja 2021. dovršiti opremanje vojske borbenim vozilima Bradley – kazao je Milanović.

– Nabava Bradleyja bila je najpovoljnija ponuda. Prije svega radi se o donaciji. Ukupna cijena ponude iznosi oko 150 milijuna dolara plus PDV. To je ono što se nije govorilo za francuske avione – rekao je Milanović.

– Uz Bradleyje doniraju se i 62 topa, 34 strojnice i 41 radiouređaj. Ponuda uključuje i financijsku donaciju od 45 milijuna dolara – rekao je Milanović.

– Nabava Bradleya imala bi pozitivne učinke i na hrvatsku industriju, konkretno tvornicu u Slavonskom Brodu Đuro Đaković. Uprava Đure Đakovića potvrdila je da su zainteresirani ući u projekt Bradley – kazao je.

– Nije jasno zašto Vladi treba toliko sastanaka da bi se provela odluka koja je pripremana godinama. Ne donijela nego provela jer je odluka je već donesena. I ministar obrane s načelnikom glavnog stožera ljetos je bio u Pentagonu zbog toga. Ovo pokazuje da ljudi u Ministarstvu obrane ne rade dobro svoj posao ili on nema povjerenja u njih – rekao je.

– Ponašanje Vlade i premijera šalje poruku partnerima da se zbog njegova osobnog angažmana ne može donijeti nijedna važna odluka – dodao je Milanović.

– Ova ponuda za Hrvatsku ima i strateški značaj, omogućila bi vrlo uspješan nastavak suradnje sa zemljom koja ima najjaču vojnu snagu na svijetu – nastavio je Milanović.

– Nama ne treba iPhone 25. Dosta nam je desetka. Drugi nemaju ni to. Trebalo je uvažiti mišljenja vojske i biti jasan i odlučan. Vlada do kraja siječnja mora odlučiti jer poslije ta ponuda više ne vrijedi. Tražit ću u tom slučaju verbalnu odgovornost za one koji su za to krivi – rekao je.

Zaključio je kako je odnos sa Amerikom jako bitan te da nam ovo treba, a može se dobiti za mali iznos i za 10 puta manji iznos nego što smo dali za rabljene avione.

Komentirao je izjavu ministra Banožića.

– Škole koje je završio Banožić, nisu škole koje sam završio ja, Hranj, Lozančić. Ali mi smo prilagođeni za neku funkciju. Argument je da to nije ono što koristi američka vojska. Kada mi budemo država s 330 milijuna stanovnika, onda ćemo razgovarati drukčije. Tko se raduje ovoj vrsti nesloge, prtljanja i laganja. Ima tko se raduje što ćemo ostati kao pas na kiši. Ima tko se raduje tome da je Hrvatska slabija. Ministar je ponovno rekao da vojni vrh nema pojma. To što on govori rekao mi je neki savjetnik iz Ministarstva jer je on totalni dibidus. Da vjerujem Petru Petroviću, a ne eliti hrvatske vojske i sigurnosnog sustava, bio bih lud. Čovjek kaže da to nama ne treba. Zapovjednik kopnene vojske kaže da je to ponuda koja se ne odbija. Čovjek koji je bio u Washingtonu kaže da je to bez veze. Za što je bez veze? Za lovit veprove u Spačvi – kazao je Milanović i upitao se zašto će hrvatski premijer danas imati brifing s Amerikancima.

Banožić kaže da se ta ponuda promijenila.

– Od početka je netko imao fantaziju da ćemo dobiti ono što koriste Amerikanci. Oni su rekli da to nije realno. On je 2021. išao u Washington, jesu li mu tamo lagali? Ja znam da on ne razumije što se tamo priča, ali valjda ima prevoditelje. Krstičeviću vjerujem, Banožiću ništa. Mene ne zanima što govori on, njemu njegov premijer ne vjeruje. Sve ih pokušava poniziti. Što će Plenković koji se pojavljuje kao deus ex machina, a ne kao premijer koji je to predstavio kao opciju... Da hoćemo ono što Amerikanci još nemaju. Ima sve manje stvari koje me iznenađuju, korisne budale, ali sve manje i manje je stvari koje me zapanje. Ovo što se događa s Bradleyjima me zapanjuje. Tko pruža otpor da se Hrvatska obrambena moć umanji? Hrvatskoj vojsci nudi se pomoć. To na koju razinu smo spali, tišti me. Za par dana nam dolaze helikopteri koje nema Srbija, Bosna, nitko. Svi naši najbolji vojnici završili su njihove škole. To je hrvatski interes. Kad ti nešto nude, nakon što si im sam prišao, ja im se divim koliko su strpljivi – kaže.

Upitan je zbog čega se to odugovlači.

– Imam strepnje, netko namjerava Hrvatskoj nanijeti štetu, zavaljati nas. Da ne dobijemo nešto što nas na 10 godina zadovoljava, i dulje. Za mene je odgovoran Plenković prije svega. On je taj koji je predstavljao program Vlade. Ne mogu naći odgovore za ovo što se događa, grozne mi se stvari motaju po glavi – kaže.

Ističe kako mu je jedini interes da Hrvatska vojska bude opremljena.

– Da vojska bude jača, a ne slabija. Za 150 milijuna dolara mi dobivamo nešto što nemamo – kaže.

Upitan je koju bi si ocjenu dao za prve dvije godine?

– To ljudi ocjenjuju, ja se borim za hrvatske interese. To je glasno i bučno, bit će nekad i bučnije, ovisno o potrebi. Hrvatski interes prepoznajem, progon korupcije prvo iz HDZ-a, onda iz države. To su stvari koje se u Hrvatskoj ne mijenjaju nego idu na lošije. Svatko želi da se o njemu misli dobro, međutim moj poziv je takav da se na neke stvari ne obazirem. Ne gledam kako će to rezultirati u rejtingu. Kada se hrvatske građane u BiH pokušava prevariti, da se tome suprotstavim na sve moguće načine i onome tko to radi bit ću najgori neprijatelj. Nije moj posao da netko u Bruxellesu misli dobro o meni, fućka mi se. Sigurno ima i onih koji nisu glasali za mene, a sad bi sigurno glasali – kaže.

Kaže kako nije imao cilj svađu s premijerom.

– Što meni ovo treba? – rekao je.

Upitan je i o inspekciji u Uredu načelnika Glavnog stožera.

– Pitanje je što se dogodilo. Što su ti ljudi zaključili? Tko je dosad vidio te nalaze. Ja jesam. Neka Bane o tome razmišlja. To je već sve napisano i treba biti objavljeno. Bit će interesantno vidjeti što piše – kazao je.