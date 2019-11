Američko-turski poker u kojem su ulog ljudski životi

U političkom smislu samoinicijativno i partikularistički, a u sigurnosnom smislu izolirano od američkog ministarstva obrane i vojnog vrha, američki predsjednik D. Trump primijenio je osoban pristup i sklonost prema rezoniranju autokratskih stranih državnika te u izravnoj ovisnosti o turskoj najavi pokretanja ofenzive na Siriju 6. listopada donio odluku o povlačenju američke vojske iz Sirije.

Odlukom se naređivalo povlačenje američkih trupa iz područja u neposrednoj okolini turske vojne operacije. Odluku je pratila i obnova razgovora o turskoj kupnji raketnog sustava Patriot koja je uslijedila nakon turske kupnje ruskog raketnog sustava S400 čija je prva isporuka stigla u Tursku u srpnju. Jedinstveni stav svjetske javnosti o odluci bio je da je SAD dao zeleno svjetlo Turskoj za prodor u Siriju.

Nije se radilo o tome: radilo se o otuđenju institucije američkog predsjednika od američke geostrategije kao i od djelovanja američke vojske na terenu – otuđenju uzrokovanom plitkim trgovačkim kalkuliranjem političkog probitka i načina zadržavanja vlasti. Međutim, ta američka odluka može se tumačiti i kao posljedica postupnog jačanja pritiska na SAD zbog prisutnosti u Siriji.

Foto: ABOUD HAMAM/REUTERS/PIXSELL

Uz turske ultimativne zahtjeve, pritisci su sve više počeli dolaziti i iz Rusije i Sirije. Više nego drugdje u Siriji, posebno bi na njih mogle biti osjetljive one američke postrojbe koje preostaju u Siriji, a većinom će biti smještene u američkoj bazi Al-Tanf na jugu zemlje. Oko te baze SAD je ustanovio tzv. dekonflikcijsku zonu od 55 km na tlu i u zraku.

Naime, Al-Tanf je strateški granični prijelaz na granici s Jordanom i Irakom, na cesti Bagdad – Damask. Ta strateška točka služi za kontrolu kretanja oružja prema proiranskim skupinama, odnosno prema Libanonu. U blizini baze nalazi se izbjeglički kamp Rukban u kojem je sada smješteno do 24.000 sirijskih izbjeglica, od čega ih se oko 15% ne želi vratiti u Siriju jer se boje represije i odmazde vlasti (New Humanitarian/IRIN, 14. kolovoza 2019.). U kampu je humanitarna kriza jer od veljače traje rusko-sirijska blokada kampa. Razlog za blokadu namjera je prekidanja krijumčarskih ruta za ljude i robu.

U izjavi Zajedničkog koordinacijskog stožera Ruske Federacije i Sirijske Arapske Republike uprava kampa naziva se korumpiranom, „članovima bandi koje kontrolira SAD“, a SAD se optužuje da ne ispunjava operativni plan UN-a te da snosi odgovornost za humanitarnu krizu, koja se mora riješiti prije hladnog razdoblja (syria.mil.ru, 1. listopada 2019.). Unatoč mogućeg američkog „pregaranja“ zbog zahtjevnosti prisutnosti u Siriji, samo je sadašnji američki predsjednik mogao misliti da drastična promjena odnosa na Bliskom istoku koja će uslijediti zbog američkog povlačenja iz Sirije neće imati posljedice za SAD, NATO i Zapad kao civilizacijsku cjelinu. Na Trumpovu najavu turske ofenzive i američkog povlačenja iz Sirije zapadni svijet je unisono odgovorio optužbom o američkoj izdaji saveznika na terenu te počeo grozničavo razmatrati posljedice ponašanja Turske prema NATO-u.

Najotvorenije je procjenu stanja u NATO-u iznio francuski predsjednik E. Macron na konferenciji za novinare nakon sjednice Europskog vijeća u Bruxellesu: „Smatram da je ono što se dogodilo zadnjih dana teška pogreška Zapada i NATO-a u regiji. To slabi našu vjerodostojnost u nalaženju partnera na terenu koji će se boriti na našoj strani misleći da su dugoročno zaštićeni te dovodi u pitanje i funkcioniranje NATO-a”. S druge strane, „ludost“ Turske ujedno će je učiniti „sudionikom u slučaju ponovne pojave Islamske države“ (France24 En direct, 18. listopada). Vrlo brzo nakon američke najave Francuska je objavila da će „u nekoliko sati“ donijeti mjere kako bi jamčila sigurnost svojem vojnom osoblju i civilima u Siriji (Le Figaro, 14. listopada).

Foto: JOHANNA GERON/REUTERS/PIXSELL

Bivši britanski zapovjednici na Bliskom istoku osudili su američku odluku i njezine posljedice (Independent, 15. listopada). Za to vrijeme, rad britanske obavještajne službe otkrio je da je džihadistički vođa A.B. al-Baghdadi u blizini sirijske granice pozvao zarobljene ISIL-ovce „na pobunu i borbu“, nakon čega je započela potraga britanskih i američkih specijalnih postrojba u zapadnoj iračkoj regiji Anbar (express.co.uk, 14. listopada). Iako je iz Rusije prvo došlo upozorenje o opasnosti od obnove ISIL-a, Kremlj se ubrzo oglasio s pozivom Turskoj da osigura proporcionalnost operacije te da turski prodor „baš nije kompatibilan sa sirijskim teritorijalnim integritetom“. Već sljedeći dan, preko specijalnog izaslanika za Siriju A. Lavrentijeva, Rusija izjavljuje da „nije ništa dogovorila vezano uz prisutnost Turske u Siriji i ne odobrava njezina djelovanja“ (Reuters, 14. i 15. listopada).

Europske zemlje su relativno brzo obustavile isporuke oružja Turskoj. Turska je tim mjerama kontrirala promidžbom turske obrambene samodostatnosti. Tako se moglo saznati da je u vojnim operacijama zadnjih godina turska vojska iz domaće proizvodnje koristila zračne i kopnene obrambene platforme, bespilotne letjelice (UAV) i naoružane dronove, samohodne haubice, puške, raketne sustave zemlja-zemlja i višecijevne raketne bacače. U operaciji Izvor mira koja je bila u toku Turska je koristila i proizvode svoje zračne industrije: dron Bayraktar TB2 koji služi za skupljanje informacija i vatrenu podršku, kao i dron ANKA-S koji pomaže operativnim centrima u lociranju i preciznom ciljanju (Daily Sabah, 14. listopada).

Kao odgovor na reakcije koje je izazvala njegova odluka, Trump 7. listopada piše na Twitteru: „Ako Turska učini bilo što što ja, u svojoj velikoj mudrosti bez premca, budem smatrao da je izvan zadanih granica (off limits), potpuno ću razoriti i uništiti ekonomiju Turske (kao što sam već činio!)“.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...