Trump pobjesnio na pitanje o Macronu: 'Je li to rekao? Pa, nitko ga ne želi jer će vrlo brzo otići s dužnosti...'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da će uvesti 200-postotnu carinu na francuska vina i šampanjac ako francuski predsjednik Emmanuel Macron ne promijeni stav i ne pridruži se njegovoj inicijativi Odbor za mir, tijelu koje bi trebalo nadzirati provedbu mira u Gazi i šire doprinositi rješavanju globalnih sukoba. Trump je novinarima, neposredno prije ukrcavanja na let za Washington, odgovorio na pitanje o Macronovoj najavi da Francuska u ovoj fazi neće prihvatiti poziv:

"Je li to rekao? Pa, nitko ga ne želi jer će vrlo brzo otići s dužnosti. Uvest ću 200% carinu na njegova vina i šampanjce, i pridružit će se. Ali ne mora se pridružiti", dodao je. Izvor blizak Élyséejskoj palači potvrdio je u ponedjeljak da Francuska zasad odbija sudjelovanje, ističući da nacrt povelje Odbora prelazi okvire Gaze i dovodi u pitanje temeljna načela i ulogu Ujedinjenih naroda što Pariz smatra neprihvatljivim, javlja Reuters.

Odbor za mir, inicijativa koju je Trump prvi put spomenuo prošlog rujna u sklopu svog 20-točkovnog plana za okončanje rata u Gazi proširio je mandat na globalnu razinu. Pozivnice su prošlog tjedna poslane u oko 60 zemalja, a nacrt povelje predviđa da članice za stalno članstvo (nakon početnih tri godine) uplaćuju milijardu dolara u gotovini, uglavnom namijenjenih obnovi Gaze.

Trump je potvrdio i da je poziv upućen i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Kremlj je putem glasnogovornika Dmitrija Peskova priopćio da je poziv primljen diplomatskim kanalima te da se detalji proučavaju.

Nekoliko zemalja, među kojima Mađarska, Vijetnam i Maroko već je prihvatilo poziv, dok većina europskih saveznika i dalje oklijeva. Diplomati upozoravaju da bi Odbor mogao oslabiti ili duplicirati rad Ujedinjenih naroda, posebno jer Trump najavljuje da će biti doživotni predsjednik tijela. Prijetnja carinama dolazi u trenutku pojačanih transatlantskih napetosti. Trump već tjednima vrši pritisak na Dansku i druge europske zemlje oko svoje ideje o preuzimanju Grenlanda, a europski dužnosnici sve glasnije govore o mogućim protumjerama.

Francuski vinari i šampanjski proizvođači, čiji izvoz u SAD čini značajan dio prihoda, već su izrazili zabrinutost. Ako bi carina zaista bila uvedena, cijene za američke potrošače mogle bi skočiti drastično, a francuski sektor procjenjuje gubitke u milijardama eura. Svečano potpisivanje povelje Odbora za mir najavljeno je za četvrtak u Davosu, u sklopu Svjetskog gospodarskog foruma gdje se očekuje i Trumpov govor.