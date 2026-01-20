Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAŽI DA PROMIJENI STAV

Trump pobjesnio na pitanje o Macronu: 'Je li to rekao? Pa, nitko ga ne želi jer će vrlo brzo otići s dužnosti...'

World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Foto: YOAN VALAT/REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.01.2026.
u 08:24

Izvor blizak Élyséejskoj palači potvrdio je u ponedjeljak da Francuska zasad odbija sudjelovanje, ističući da nacrt povelje Odbora prelazi okvire Gaze i dovodi u pitanje temeljna načela i ulogu Ujedinjenih naroda što Pariz smatra neprihvatljivim.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da će uvesti 200-postotnu carinu na francuska vina i šampanjac ako francuski predsjednik Emmanuel Macron ne promijeni stav i ne pridruži se njegovoj inicijativi Odbor za mir, tijelu koje bi trebalo nadzirati provedbu mira u Gazi i šire doprinositi rješavanju globalnih sukoba. Trump je novinarima, neposredno prije ukrcavanja na let za Washington, odgovorio na pitanje o Macronovoj najavi da Francuska u ovoj fazi neće prihvatiti poziv:

"Je li to rekao? Pa, nitko ga ne želi jer će vrlo brzo otići s dužnosti. Uvest ću 200% carinu na njegova vina i šampanjce, i pridružit će se. Ali ne mora se pridružiti", dodao je.  Izvor blizak Élyséejskoj palači potvrdio je u ponedjeljak da Francuska zasad odbija sudjelovanje, ističući da nacrt povelje Odbora prelazi okvire Gaze i dovodi u pitanje temeljna načela i ulogu Ujedinjenih naroda što Pariz smatra neprihvatljivim, javlja Reuters.

Odbor za mir, inicijativa koju je Trump prvi put spomenuo prošlog rujna u sklopu svog 20-točkovnog plana za okončanje rata u Gazi proširio je mandat na globalnu razinu. Pozivnice su prošlog tjedna poslane u oko 60 zemalja, a nacrt povelje predviđa da članice za stalno članstvo (nakon početnih tri godine) uplaćuju milijardu dolara u gotovini, uglavnom namijenjenih obnovi Gaze.

Trump je potvrdio i da je poziv upućen i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Kremlj je putem glasnogovornika Dmitrija Peskova priopćio da je poziv primljen diplomatskim kanalima te da se detalji proučavaju.

Nekoliko zemalja, među kojima Mađarska, Vijetnam i Maroko već je prihvatilo poziv, dok većina europskih saveznika i dalje oklijeva. Diplomati upozoravaju da bi Odbor mogao oslabiti ili duplicirati rad Ujedinjenih naroda, posebno jer Trump najavljuje da će biti doživotni predsjednik tijela. Prijetnja carinama dolazi u trenutku pojačanih transatlantskih napetosti. Trump već tjednima vrši pritisak na Dansku i druge europske zemlje oko svoje ideje o preuzimanju Grenlanda, a europski dužnosnici sve glasnije govore o mogućim protumjerama.

Francuski vinari i šampanjski proizvođači, čiji izvoz u SAD čini značajan dio prihoda, već su izrazili zabrinutost. Ako bi carina zaista bila uvedena, cijene za američke potrošače mogle bi skočiti drastično, a francuski sektor procjenjuje gubitke u milijardama eura. Svečano potpisivanje povelje Odbora za mir najavljeno je za četvrtak u Davosu, u sklopu Svjetskog gospodarskog foruma gdje se očekuje i Trumpov govor. 

Norveška šokirana Milanovićevom izjavom, sada mu stigao odgovor: 'Ne može se uspoređivati...'
Ključne riječi
carine Donald Trump Emmanuel Macron

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar arba_arba
arba_arba
08:50 20.01.2026.

Čovik stekne dojam, da je u sjedištu grupe TNT.

BL
Bloomberg
08:50 20.01.2026.

oooo di si ti do Macrona

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!