Za biskupa ga imenovao papa Ivan Pavao II, s papom Leom XIV vrlo je blizak

Kardinal Blase Joseph Cupich rođen je 19. ožujka 1949. u Omahi, Nebraska, od oca Blasea i majke Mary (Mayhan) Cupich. Jedno je od devetero djece, s pet sestara i tri brata.

Kardinal Cupich zaređen je za svećenika Nadbiskupije Omaha 16. kolovoza 1975. Bio je župnik dviju župa u Omahi. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je biskupom Rapid Cityja u Južnoj Dakoti 7. srpnja 1998., a zaređen je i postavljen 21. rujna 1998. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je šestim biskupom Spokanea u Washingtonu 30. lipnja 2010., a postavljen je 3. rujna 2010. Kardinala Cupicha papa Franjo imenovao je nadbiskupom Chicaga 20. rujna 2014., a devetim nadbiskupom Chicaga postavljen je 18. studenog 2014.

9. listopada 2016. papa Franjo imenovao ga je kardinalom, a 19. studenog 2016. u bazilici sv. Petra u Vatikanu uzdignut je u Kardinalski zbor.

Kardinal Cupich stekao je diplomu prvostupnika umjetnosti. Filozofiju je diplomirao na Koledžu sv. Tome u St. Paulu, Minnesota, 1971. godine. Pohađao je sjemenište na Sjevernoameričkom koledžu i Sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje je 1974. godine stekao diplomu prvostupnika svete teologije, a 1975. godine magisterij teologije. Kardinal Cupich diplomirao je na Katoličkom sveučilištu Amerike u Washingtonu, D.C., gdje je 1979. godine stekao licencijat svete teologije i 1987. godine doktorat svete teologije, oboje iz sakramentalne teologije, s disertacijom pod naslovom „Advent u rimskoj tradiciji: Ispitivanje i usporedba lekcionarnih čitanja kao hermeneutičkih jedinica u tri razdoblja“.

Osim toga, kardinal Cupich bio je tajnik Apostolske nuncijature u Washingtonu, D.C. od 1981. do 1987., a od 2008. do 2011. predsjedavao je Odborom za zaštitu djece i mladih Konferencije katoličkih biskupa Sjedinjenih Američkih Država (USCCB) te Nacionalnom katoličkom obrazovnom udruženju od 2013. do 2015.

Papa Franjo imenovao je kardinala Cupicha u Dikasterij za biskupe 2016., Dikasterij za bogoslužje i disciplinu sakramenata 2022. te Dikasterij za kulturu i obrazovanje 2024. Kardinal Cupich također služi u Odboru za migracije USCCB-a i Pododboru za Crkvu u srednjoj i istočnoj Europi. Izvršni je član Katoličkog društva za uzajamnu pomoć i kancelar Društva za proširenje Katoličke crkve te Sveučilišta St. Mary of the Lake u Mundeleinu, Illinois.