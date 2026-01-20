Naši Portali
POSTAVLJA ZASTAVU

Da ne znamo bolje, mislili bismo da se zeza. Evo nove objave Trumpa uz zabrinjavajuću poruku

Truth Social/Donald Trump
Autor
Robert Jurišić
20.01.2026.
u 08:05

Danska, oni su divni ljudi i znam da su vođe vrlo dobri ljudi, ali oni čak ni ne idu tamo - rekao je Trump

Američki predsjednik Donald Trump podijelio je sliku koju je generirala umjetna inteligencija, a na kojoj se nalazi uz Marca Rubia i J.D. Vancea kako postavljaju američku zastavu na Grenlandu, s natpisom 'Grenland - američki teritorij - osnovan 2026.'. Trump je u razgovoru s novinarima nastavio svoju priču da SAD treba Grenland iz sigurnosnih razloga.

- Moramo ga imati. Oni to moraju učiniti. Ne mogu ga zaštititi. Danska, oni su divni ljudi i znam da su vođe vrlo dobri ljudi, ali oni čak ni ne idu tamo - rekao je Trump pa nastavio govoriti o NATO-u i svojoj ulozi u prisiljavanju zemalja da povećaju obrambenu potrošnju.

- Dakle, o tome ćemo razgovarati s raznim ljudima. Imali smo ogroman uspjeh i, znate, učinio sam više za NATO nego itko drugi. Ne mislim da biste sada imali NATO. Nagovorio sam ga da plati 5%, za razliku od 2% i da ne plati. Učinio sam daleko više od bilo kojeg drugog američkog predsjednika za NATO - poručio je.

Na Truth Socialu također je napisao i kako je razgovarao s glavnim tajnikom  NATO-a vezano za Grenland.

- Imao sam vrlo dobar telefonski razgovor s Markom Rutteom, glavnim tajnikom NATO-a, u vezi s Grenlandom. Dogovorio sam sastanak različitih stranaka u Davosu u Švicarskoj. Kao što sam svima vrlo jasno rekao, Grenland je ključan za nacionalnu i svjetsku sigurnost. Nema povratka - oko toga se svi slažu! Sjedinjene Američke Države daleko su najmoćnija zemlja na svijetu. Velik dio razloga za to je obnova naše vojske tijekom mog prvog mandata, koja se nastavlja još ubrzanijim tempom. Mi smo jedina SILA koja može osigurati MIR diljem svijeta - a to se postiže, jednostavno, SNAGOM! PREDSJEDNIK DONALD J. TRUMP - napisao je na mreži Truth Social.

NATO Grenland Donald Trump

ST
Starčević
08:41 20.01.2026.

ha ha ha ... po zadnjoj anketi prije trumpa 78% danaca nije ni znala da imaju išta s grenlandom, a 99% svijeta o tome nije imalo pojma.... kad su mu se, granlandu, prišuljali rusi i kinezi, a trump zakukurikao ništa drugo se i ne googla.... evo oko 14h će, kad se probudi, i naš osebujni vlaj.....

NV
new viking
08:38 20.01.2026.

Nitko nije prijetnja Grenlandu osim Trumpa! Uostalom, Grenland je kao dio Danske već pod zaštitom NATO-a!!!

BL
Bloomberg
08:54 20.01.2026.

Blago si ga Melaniji kakvog muža ima!

