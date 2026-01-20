Naši Portali
Poslušaj
RAZBOJNIŠTVO U NJEMAČKOJ

Ispraznili vitrine u rekordnom vremenu: Lopovi upali u zlatarnicu i otišli s milijunskim plijenom

Njemačka policija
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
20.01.2026.
u 07:49

Dramatična pljačka dogodila se u nedjelju rano ujutro u samom centru Duisburga. Skupina od pet muškaraca izvela je spektakularan upad u trgovački centar Forum, koristeći plavi Opel Corsu kao “ovna” za probijanje.Bankovne kartice

Razbojnici su oko 4:30 sati ujutro automobilom uletjeli kroz staklenu stijenku centra, dovezli se direktno pred zlatarnicu u prizemlju te vozilom razbili vrata trgovine. Naoružani polugama i sjekirom, petorica maskiranih muškaraca ispraznila su vitrine u rekordnom vremenu, piše Fenix-magazin.

Prema izjavama vlasnika zlatarnice, lopovi su točno znali što rade:

· Ukradeno je oko šest kilograma zlatnog nakita (prstenje, lanci, narukvice).

· Vrijednost plijena procjenjuje se na gotovo milijun eura samo u materijalu.

· Cijela akcija trajala je nešto više od dvije minute, nakon čega su pobjegli pješice, ostavivši automobil na mjestu zločina.

“Bili su to pravi profesionalci”

Vlasnik zlatarnice uvjeren je da su pljačku izveli profesionalci jer su imali pripremljen alat, velike torbe i sinkronizirano kretanje. Policija trenutno istražuje je li ista skupina 90 minuta ranije pokušala opljačkati još jednu zlatarnicu u blizini, gdje su pobjegli praznih ruku zbog sigurnosnog stakla. Na ostavljenom automobilu pronađene su ukradene registarske pločice, a kriminalistička policija intenzivno traga za tragovima.

Njemačka policija
Želite prijaviti greške?

