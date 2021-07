Aladrović: Potpore za one zaposlenike s Covid potvrdama, nitko ne vidi diskriminaciju u tome

Potreban nam je snažniji rezultat kako bismo bili konkurentni, kazao je ministar rada Josip Aladrović na konferenciji na kojoj je pojasnio najavljenu mjeru potpora za poslodavce čiji zaposlenici imaju COVID potvrde.

- Povezat ćemo COVID potvrde, odnosno zdravstvenu i epidemiološku odgovornost zajedno s poslovnom odgovornošću, odnosno potporama, taj model danas smo predstavili poduzetnicima i sindikatima. Ovo je prvi sastanak predstavljajući ovaj model. Dogovor je da se, nakon što raspravimo same elemente modela, sljedeći sastanak održimo početkom sljedećeg tjedna. Uvodimo novi dodatni kriterij COVID potvrda koje bi trebali imati zaposlenici za koje se očekuju potpore u financijskom smislu, najavio je ministar rada.

Ako poslodavac ima 100 zaposlenika, a COVID potvrdu ima njih 99, ministar je potvrdio kako će potporu dobiti svih 99 zaposlenika, odnosno onoliko koliko ih ima COVID potvrdu.

- Očekujemo da 50 tisuća ljudi, koji su djelatnici uslužnog sektora, ima visoku društvenu odgovornost za vrijeme turističke sezone te da na ovaj način više participira i da će proširiti broj ljudi koji će se više cijepiti. Malta ima više od 80 posto cijepljenih, a oni su naši konkurenti, i drugi konkurenti čekaju naš krivi potez, kazao je Aladrović.

- Država ovim sektorima već 16 mjeseci daje 'support', hrvatski porezni obveznici potporama omogućavaju njima plaće kako bi im bila očuvana individualna stabilnost. Ako njima moramo dodatno pojašnjavati ove mjere, onda nije dobro, nadodao je.

Hoće li i zaposlenici javnog sektora, odnosno ministarstva morati imati COVID potvrdu kao i privatnici, Aladrović govori kako izrada ove mjere ide u tom smjeru.

- Ići ćemo u smjeru toga da jako vežemo privatni i javni sektor i da svi moraju sudjelovati u odgovornosti. Da li je diskriminatorno, razgovarali smo sa stručnjacima i nitko ne vidi diskriminaciju u tome. Pitanje ustavnosti po ovom pitanju naši najveći stručnjaci smatraju promašenim pitanjem, govori.

Kako govori ministar, ova mjera neće biti napravljena kako bi došlo do 'rata' između poslodavaca koji traže potpore i zaposlenika koji se ne žele cijepiti, već suprotno.

- Imat ćemo nepovoljnu situaciju ukoliko dođe do otpuštanja, vjerujem da neće doći do toga. Najcrniji scenarij bi bio kada nemamo radna mjesta, mi ovime pokušavamo stimulirati gospodarstvo. Kako će to biti tehnički odrađeno, ja mogu tvrditi da će sve biti u skladu sa zakonom, poštivat će se sva pravila i svi zakoni. Ja bi bio jako sretan da sam poslodavac i da sam dobio pola potpora u trenutku kada imamo jako negativne trendove u susjedstvu i to kažem bez ikakve zle namjere. I dalje ćemo podržavati naše poslodavce, kazao je te naglasio kako poslodavci i dalje neće smjeti otpuštati zaposlenike ako žele ostvariti potpore.

- Naravno, to je od prvog dana tako, govori ministar.

