Profesor radnog prava: Otkaz radniku zbog necijepljenja vjerojatno protuustavan

Najava premijera Andreja Plenkovića kako će se u narednom razdoblju vjerojatno povezati dobivanje gospodarskih potpora i cijepljenja izazvala je buku u javnosti, te se posljednjih dana vodi rasprava oko toga koliko je to ustvari ustavno.

Profesor radnog prava Viktor Gotovac rekao je jutros u emisiji Hrvatskoj radija U mreži Prvog kako poduzetnici nemaju instrumente da narede radnicima da se cijepe te da bi odgovor otkazom u tom slučaju vjerojatno bio i protuustavan i protuzakonit, dok se ministar rada Josip Aladrović upitao je li fer da milijun i pol odgovornih građana, koji su se cijepili, sufinancira one građane koji nisu odgovorni.

Na pitanje ima li što sporno u povezivanju gospodarskih potpora i cijepljenja, profesor Viktor Gotovac odgovorio je: "Nešto sporno ima".

- Mislim da je sporna činjenica da se radi o poduzetnicima koji su već kažnjeni činjenicom da je njihova djelatnost na neki način ograničena i de facto njima sada stavljati ovakav jedan teret da oni budu ti koji će organizirati da im se radnici cijepe i da o tome ovise njihove potpore je nešto što može biti provedivo samo ako oni imaju instrumente da na neki način na to utječu. Oni nemaju instrumente da narede radnicima da se cijepe, to je slobodna volja svakog pojedinca, radi se o nekom osobnom pravu toga radnika, a s druge strane mislim da bi odgovor otkazom u tom slučaju vjerojatno bio i protuustavan i protuzakonit, a svakako i prebrutalan za poslodavce koji u nekim sektorima imaju manjak radnika, rekao je Gotovac.

Naveo je da ne zagovara obvezno cijepljenje, ali da je, ako se ono učini obveznim, to zadatak za državu.

Glavni direktor HUP-a Damir Zorić rekao je da ne bi bilo dobro da budu dodatno kažnjeni oni koji su već kažnjeni epidemijom, poslodavci i radnici koji su se cijepili, dodavši da razumije Plenkovićevu izjavu motivacijski, kao potrebu da se što veći broj ljudi u Hrvatskoj cijepi.

- Dolaskom hladnijih mjeseci ponovno ćemo se suočiti s valom pandemije, četvrtim valom vrlo agresivnog, opasnog delta-virusa ako ne podignemo razinu cijepljenosti, rekao je Zorić, dodavši da opasnost od pandemije još vreba te da je cjepivo jedno od najboljih, ako ne jedini preostali instrument.

Na pitanje je li fer da se teret cijepljenja prebaci na poslodavce ministar rada Josip Aladrović odgovorio je protupitanjem - je li fer da milijun i pol odgovornih građana, koji su se cijepili, sufinancira "u plus beskonačnom vremenskom okviru" one građane koji nisu odgovorni?

- Jedini način da minimiziramo trošak zdravstvene i ekonomske krize je da povećamo razinu procijepljenosti u Republici Hrvatskoj, rekao je Aladrović i dodao: - Ne želimo ni zamišljati što bi se dogodilo kad bi zbog određene neodgovornosti dijela naših građana - ja sam siguran, manjeg dijela naših građana - ova turistička sezona završila ranije, ako bi slučajno došlo do lockdowna zbog vlastite neodgovornosti

Aladrović je poručio i da ovdje neće biti nikakve podjele između privatnog i javnog sektora.

- Mi očekujemo do poslodavaca da im predstavimo modele koji su stimulativni. Prvo želim reći da su to stimulativni modeli, ovdje ne govorimo o obveznom cijepljenju, ne govorimo o nametanju bilo kakve obveze, no moramo istaknuti da podjela unutar poslodavaca i društva mora biti na one koji su odgovorni i one koji su neodgovorni, rekao je u emisiji U mreži Prvog.

