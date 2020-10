Akcija policije: Pokraj Vukovara uhićeno 8 osoba, povezuje ih se sa zločinom na Ovčari

U Negoslavcima, selu sa većinskim srpskim stanovništvom nedaleko od Vukovara, jutros je uhićeno 8 osoba koji se sumnjiče za ratne zločine počinje 1991. godine. Prema riječima načelnika Općine Negoslavci Dušana Jeckova uhićeno su neki od bivših i sadašnjih radnika VUPIK-a koji su 1991. godine radili u toj vukovarskoj tvrtki i bili mobilizirani.

- Nemamo informacije radi se o optužbama za zločine na Ovčari ili pak neki drugi događaj. Ono što kao višegodišnji načelnik ove općine mogu reći je da je većina njih, ako ne i svi, i ranije dobivala pozive za razne informativne razgovore na koje su se uvijek redoviti javljali. Javili bi se i ovaj put da su dobili poziv. Nadamo se kako će svi, ili većina njih, ubrzo poslije obavljenih razgovora biti puštena kući. Žalostan sam da se poslije 30 godina i dalje događaju ovakve stvari - rekao je Jeckov.

Kako doznajemo od mještana Negoslavaca dvojici od uhićenih su stavljene odmah lisice dok su ostali, kako se pretpostavlja, odvedeni kao svjedoci.

Video: Domovinski rat: Vukovar i Srijem 1.dio

- Ako je netko mobiliziran tijekom tih nesretnih ratnih događanja to ne znači automatski i da je ratni zločinac. Za to smo da se svi nestali pronađu i svi krivci odgovaraju ali nisam za to da se to radi selektivno. Istrage za ratne zločine počinjene nad Srbina 1991. godine stoje u mjestu već godinama i ništa se ne događa. U isto vrijeme pod pritiskom raznih udruga uvijek pred obilježavanja stradanja dolazi do uhićena - kaže Jeckov.

Dodaje i kako je za to da se konačno napravi nekakva revizija optužnica kako bi se svima drugima omogućio normalan život i da ljudi ne žive u strahu. Kaže i kako ne postoji kolektivna krivica a da se na ovaj način na Negoslavce baca ljaga. Istakao je kako su Negoslavci selo vrijednih i poštenih ljudi i da su neki iz toga sela već optuženi za stvari koje su činili tijekom rata.

Potvrdu uhićenja zatražili smo i u PU Vukovarsko – srijemske ali su nas uputili na MUP RH u Zagrebu gdje nam je rečeno da policija provodi završne radnje kriminalističkog istraživanja ratnog zločina iz Domovinskog rata kojim je obuhvaćeno više osoba.

- Policijski službenici Radne skupine Ravnateljstva policije za istraživanje ratnih zločina u suradnji s policijskim upravama osječko-baranjskom i vukovarsko-srijemskom te Županijskim državnim odvjetništvom u Osijeku, na području Vukovarsko-srijemske županije provode završne radnje kriminalističkog istraživanje vezano uz počinjenje ratnog zločina iz studenog 1991. godine na Ovčari. Našim postupanjem u ovom trenutku je obuhvaćeno više osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije, rekla je glasnogovornica MUP-a Marina Mandić dodajući kako će više informacija imati nakon završetka svih radnji.

U Negoslavcima je tijekom Domovinskog rata bila stacionirana JNA i tamo se, prema riječima preživjelih branitelja, nalazio zatvor gdje su odvođeni uhićeni branitelji i ispitivani. Mnogima se nakon tih ispitivanja izgubio i svaki trag.