Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAPLIJENILI IM 1,2 MILIJUNA EURA VRIJEDNU IMOVINU

Prerađivali oružje, skrivali ga u luksuznim vozilima pa krijumčarili iz Turske u EU

Foto: Europol
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
17.06.2026.
u 08:46

Istragom je utvrđeno da je bila riječ o kriminalnoj organizaciji specijaliziranoj za trgovinu krivotvorenim i prepravljenim oružjem

Francuska policija je uz pomoć kolega iz Švicarske i Europola razotkrila kriminalnu skupinu koja je djelovala diljem Europe krijumčareći prerađeno oružje iz Turske u Europu. Uhićeno je 10 osoba te je zaplijenjena imovina vrijedna 1,2 milijuna eura i to nakon što su obavljene pretrage sedam luksuznih nekretnina na području Francuske. Osim što se sumnjiče za preradu i krijumčarenje oružja, uhićeni pripadnici kriminalne skupine se sumnjiče i za pranje novca. Istraga je počela u lipnju 2025,. nakon što su istražitelji zaplijenili dva krivotvorena pištolja koji su bili skriveni u luksuznom automobilu osobe koje je putovala iz Švicarske u Francusku. Vrlo brzo otkriveno je da je riječ o dobro organiziranoj kriminalnoj skupini koju čine uglavnom turski državljani, dok su joj je na čelu bio tursko-njemački državljanin.

Istragom je utvrđeno da je bila riječ o kriminalnoj organizaciji specijaliziranoj za trgovinu krivotvorenim i prepravljenim oružjem koje su prebacivali iz Turske u Europsku uniju. Uspostavili su cijeli međunarodni lanac opskrbe, a Europol upozorava da se za razliku od tradicionalnih ilegalnih tržišta vatrenog oružja, krivotvoreno oružje sve više proizvodi s industrijskom preciznošću, pri čemu se stvaraju replike koje izgledom, izdržljivošću i performansama vrlo nalikuju originalnom vatrenom oružju. Takvo oružje je dostupno i pouzdano, zbog čega je navodi Europol, postalo poželjna opcija za kriminalne mreže koje se domišljaju kako da nabave što više oružja te da pri tome izbjegnu i tradicionalne kanale nabave vatrenog oružja. Tijekom akcije koja je dovela do razbijanja kriminalne skupine i uhićenja 10 osoba, francuska policija je zaplijenila prerađeno oružje, tri luksuzna vozila, nakit, opremu, krivotvorene dokumente, 30.000 eura...
Ključne riječi
uhićenje europol krijumčarenje krijumčarenje oružja krijumčari

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!