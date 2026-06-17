Prerađivali oružje, skrivali ga u luksuznim vozilima pa krijumčarili iz Turske u EU

Francuska policija je uz pomoć kolega iz Švicarske i Europola razotkrila kriminalnu skupinu koja je djelovala diljem Europe krijumčareći prerađeno oružje iz Turske u Europu. Uhićeno je 10 osoba te je zaplijenjena imovina vrijedna 1,2 milijuna eura i to nakon što su obavljene pretrage sedam luksuznih nekretnina na području Francuske. Osim što se sumnjiče za preradu i krijumčarenje oružja, uhićeni pripadnici kriminalne skupine se sumnjiče i za pranje novca. Istraga je počela u lipnju 2025,. nakon što su istražitelji zaplijenili dva krivotvorena pištolja koji su bili skriveni u luksuznom automobilu osobe koje je putovala iz Švicarske u Francusku. Vrlo brzo otkriveno je da je riječ o dobro organiziranoj kriminalnoj skupini koju čine uglavnom turski državljani, dok su joj je na čelu bio tursko-njemački državljanin.

Istragom je utvrđeno da je bila riječ o kriminalnoj organizaciji specijaliziranoj za trgovinu krivotvorenim i prepravljenim oružjem koje su prebacivali iz Turske u Europsku uniju. Uspostavili su cijeli međunarodni lanac opskrbe, a Europol upozorava da se za razliku od tradicionalnih ilegalnih tržišta vatrenog oružja, krivotvoreno oružje sve više proizvodi s industrijskom preciznošću, pri čemu se stvaraju replike koje izgledom, izdržljivošću i performansama vrlo nalikuju originalnom vatrenom oružju. Takvo oružje je dostupno i pouzdano, zbog čega je navodi Europol, postalo poželjna opcija za kriminalne mreže koje se domišljaju kako da nabave što više oružja te da pri tome izbjegnu i tradicionalne kanale nabave vatrenog oružja. Tijekom akcije koja je dovela do razbijanja kriminalne skupine i uhićenja 10 osoba, francuska policija je zaplijenila prerađeno oružje, tri luksuzna vozila, nakit, opremu, krivotvorene dokumente, 30.000 eura...