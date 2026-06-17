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PRITVOREN ZBOG RATNOG ZLOČINA

Martićevci 1992. zarobili 28-godišnjaka, a vojni policajac potom osam dana ulazio u ćeliju i udarao ga po glavi i tijelu

Ilustracija/Pexels
VL
Autor
Ivana Jakelić
17.06.2026.
u 08:06

Tužiteljstvo je od suca istrage Županijskog suda u Rijeci tražilo da se 72-godišnjak pritvori zbog opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke

Muškarac (72), koji ima državljanstvo Hrvatske i Srbije sumnjiči se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva zbog čega je ispitan na ŽDO Rijeka, nakon čega je protiv njega pokrenuta istraga. Sumnjiči ga se da je 21. siječnja 1992. u jutarnjim satima u mjestu Podudbina, tijekom oružanog sukoba između regularnih postrojbi Hrvatske vojske i policije s jedinicama vojske tzv. Republike Srpske Krajine i paravojnim jedinicama, kao pripadnik vojne policije u sastavu vojske tzv. Republike Srpske Krajine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Tužiteljstvo 72-godišnjaka sumnjiči da je više puta tijekom osam dana otključavao vrata prostorije u kojoj je bio zaključan civil, tada 28-godišnjak, kojeg su prethodno uhitili i pretukli pripadnici paravojnih jedinica, tzv. Martićevci... Nakon što su civila pretukli, zatvorili su ga u sobu u koju je zatim u više navrata ulazio 72-godišnjak koji je zarobljenog civila udarao po glavi i tijelu, što je protivno odredbama Ženevskih konvencija za zaštitu građanskih osoba za vrijeme rata te Dopunskog Protokola Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba.

Nadalje, 72-godišnjak se sumnjiči i da je tom civilu prijetio prilikom njegova puštanja na slobodu. Tužiteljstvo je od suca istrage Županijskog suda u Rijeci tražilo da se 72-godišnjak pritvori zbog opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke, a tom je zahtjevu sudac istrage i udovoljio.

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Ključne riječi
civili Nasilje ratni zločin Domovinski rat

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