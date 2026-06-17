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UHIĆEN 39-GODIŠNJAK

Sumnjiče ga za pokušaj silovanja bivše djevojke

Ilustracija/Unsplash
VL
Autor
Ivana Jakelić
17.06.2026.
u 08:17

Djevojka mu se ustrajno opirala, pa 39-godišnjak, kaže tužiteljstvo u svom naumu nije uspio

Za teško kazneno djelo protiv spolne slobode sumnjiči se 39-godišnjak koji je nakon uhićenja doveden u ŽDO Varaždin. Tamo je ispitan nakon čega je protiv njega pokrenuta istraga jer ga se sumnjiči za pokušaj silovanja. Kako navodi tužiteljstvo, sumnjiči ga se da je u rujnu 2025. na području Novog Marofa, fizički napao svoju bivšu djevojku, s kojom je htio imati spolni odnos, protivno njezinoj volji. Djevojka mu se ustrajno opirala, pa 39-godišnjak, kaže tužiteljstvo u svom naumu nije uspio.
Ključne riječi
bivša djevojka silovanje pokušaj silovanja

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