Među poginulima i bračni par iskusnih jedriličara

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu oglasilo se nakon dovršetka očevida na katamaranu koji je sudjelovao u teškoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, nedaleko od otoka Brača. Nesreća, koja se dogodila u nedjelju prijepodne, odnijela je četiri života, a istraga o okolnostima sudara još uvijek traje. Prema dosad prikupljenim podacima, katamaran je plovio na liniji Split – Hvar kada se sudario s jedrilicom koja je iz smjera Trogira također plovila prema Hvaru. Na jedrilici se nalazilo osam državljana Češke Republike. Tri mrtva tijela pronađena su u moru na mjestu nesreće. Tijelo četvrtog stradalog muškarca uočeno je unutar potonule jedrilice, na dubini od 50 metara, te je izvučeno u ponedjeljak poslijepodne.

U sklopu istrage naloženo je izuzimanje uzoraka i tragova od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja, kao i pomorsko-tehničko vještačenje koje bi trebalo rasvijetliti okolnosti nastanka nesreće. Provode se i druge dokazne radnje kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice. Lučka kapetanija Split priprema izvlačenje jedrilice, što nije jednostavan posao. "Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, provest će se očevid i na njoj", naveli su iz DORH-a.

Dok hrvatske službe istražuju uzroke tragedije, češki mediji počeli su objavljivati identitete stradalih. Portal Blesk.cz otkrio je da su među poginulima supružnici Jiřina i Petr iz mjesta Bolatice, iza kojih su ostale dvije kćeri, unuci te brojna rodbina i prijatelji. Vijest o njihovoj smrti potresla je cijelu lokalnu zajednicu. Prijatelji i poznanici opisuju ih kao iskusne putnike i zaljubljenike u prirodu. "Bili su iskusni sportaši, voljeli su planine i vodu. Nemam pojma što se moglo dogoditi da su se utopili. Bili su iskusni putnici", rekao je jedan od njihovih prijatelja za češke medije.

Prema dostupnim informacijama, supružnici su godinama redovito dolazili u Hrvatsku te su dva puta godišnje brodom plovili Jadranom. Kako navodi čeki portal Blesk.cz, njihovu smrt teško je primio i načelnik općine Bolatice Herbert Pavera. "To je ogroman gubitak ne samo za njihovu obitelj, nego i za cijele Bolatice. Strašno boli i mislim na sve njihove najbliže. O tome što se dogodilo na moru možemo samo nagađati. No čak i kada se nesreća istraži, nitko više neće vratiti živote preminulih. Kada bismo barem mogli vratiti vrijeme i dočekati njihov povratak", poručio je. Dodao je kako su supružnici bili vrlo iskusni nautičari. "U Hrvatsku su dolazili dva puta godišnje, i tako već dugi niz godina", potvrdio je. U znak pijeteta prema stradalima, na zgradi općine Bolatice izvješena je crna zastava.