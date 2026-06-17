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SNIMLJEN INCIDENT

Autobus planuo kod Bjelovara, svjedok opisao dramatične trenutke: 'Vozač je bio u panici'

Ilustracija/Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 08:34

Zbog intervencije i očevida, državna cesta koja prolazi kroz Rajić i dalje je zatvorena za sav promet

Jutros je u prigradskom naselju Rajić kod Bjelovara izbio požar na autobusu. Prema informacijama iz PU bjelovarsko-bilogorske koje je zaprimio mojportal.hr, u vozilu je u trenutku izbijanja požara bio samo vozač, koji je uspio na vrijeme izaći iz autobusa. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Plamen se ubrzo proširio vozilom, no na teren su brzo izašli vatrogasci koji su požar stavili pod kontrolu i ugasili ga.

Zbog intervencije i očevida, državna cesta koja prolazi kroz Rajić i dalje je zatvorena za sav promet. Točan uzrok požara zasad nije poznat te će se utvrđivati daljnjim postupanjem nadležnih službi. "Požar je krenuo od krova, bio je mali plamen. Vozač je hodao oko autobusa, nije znao što da radi. Zvao sam vatrogasce. Vozač je bio u panici", ispričao je svjedok za 24sata.
Video možete pogledati OVDJE.
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Vozač požar požar autobusa Bjelovar autobus

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