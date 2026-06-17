Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Ovo je sastav Hrvatske za Englesku! Jedan veznjak nametnuo se Daliću, promjene i u napadu
FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Ivica drži restoran u centru Alexandrije: Amerikanci obožavaju balkansku kuhinju, a po meso idemo kod Amiša
Hrvati su Englezima noćna mora, sjećanje na Moskvu prati ih i osam godina poslije
FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića
Engleska mijenja obranu i krila: poznat sastav za Hrvatsku
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DJECA I DANAS RADE KAO ROBOVI

Dok njihovi vršnjaci sjede u učionicama, 138 milijuna djece radi za preživljavanje: 'Novac nije dovoljan ni za odjeću'

storyeditor/2026-06-11/djecji_rad.jpg
ABACApixsell
Autor
Snježana Bičak
17.06.2026.
u 16:09

Svijet nije uspio ostvariti cilj eliminacije dječjeg rada do 2025., oko 138 milijuna djece i dalje je prisiljeno raditi, i to ne više samo u tvornicama ili u polju nego i online

Nisam sretna što radim ovdje dok su moji prijatelji u školi. Riječi su to 12-godišnje Adame predstavnicima UNICEF-a koji su na terenu svjedočili što znači strašan podatak da je i danas više od 138 milijuna djece u svijetu prisiljeno na težak rad kako bi prehranili sebe i svoju obitelj. Uz Međunarodni dan borbe protiv dječjeg rada koji se obilježava 12. lipnja valja podsjetiti koliko je statistika neumoljiva.

Djelatnici UNICEF-a malenu su Adamu, djevojčicu koja se s 12 godina trebala igrati s vršnjacima, ići u školu i tako se pripremati za tržište rada jednoga dana, zatekli pred kamenolomom u zajednici Gombu u okrugu Kenema, na jugoistoku Sierra Leonea. Adama, doznaju, radi zajedno s roditeljima i svakodnevno se suočava s napornim zadatkom razbijanja velikih stijena u šljunak koji se potom prodaje građevinskim izvođačima. Adama radi u kamenolomu već pet godina, doznaju u UNICEF-u, nadajući se da će uštedjeti dovoljno novca za povratak u školu. Sada joj radni dan počinje i prije odlaska u kamenolom. "Ujutro čistim, perem posuđe, pospremam sobe, a onda s mamom i tatom odlazim u kamenolom zaraditi za život", kaže, iako ukupni dnevni prihod obitelji iznosi oko dva dolara, što im je jedva dovoljno za jedan obrok.

Ključne riječi
robovi preživljavanje rad djeca

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!