Dok njihovi vršnjaci sjede u učionicama, 138 milijuna djece radi za preživljavanje: 'Novac nije dovoljan ni za odjeću'

Nisam sretna što radim ovdje dok su moji prijatelji u školi. Riječi su to 12-godišnje Adame predstavnicima UNICEF-a koji su na terenu svjedočili što znači strašan podatak da je i danas više od 138 milijuna djece u svijetu prisiljeno na težak rad kako bi prehranili sebe i svoju obitelj. Uz Međunarodni dan borbe protiv dječjeg rada koji se obilježava 12. lipnja valja podsjetiti koliko je statistika neumoljiva.



Djelatnici UNICEF-a malenu su Adamu, djevojčicu koja se s 12 godina trebala igrati s vršnjacima, ići u školu i tako se pripremati za tržište rada jednoga dana, zatekli pred kamenolomom u zajednici Gombu u okrugu Kenema, na jugoistoku Sierra Leonea. Adama, doznaju, radi zajedno s roditeljima i svakodnevno se suočava s napornim zadatkom razbijanja velikih stijena u šljunak koji se potom prodaje građevinskim izvođačima. Adama radi u kamenolomu već pet godina, doznaju u UNICEF-u, nadajući se da će uštedjeti dovoljno novca za povratak u školu. Sada joj radni dan počinje i prije odlaska u kamenolom. "Ujutro čistim, perem posuđe, pospremam sobe, a onda s mamom i tatom odlazim u kamenolom zaraditi za život", kaže, iako ukupni dnevni prihod obitelji iznosi oko dva dolara, što im je jedva dovoljno za jedan obrok.