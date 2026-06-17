Za dvije regije izdana upozorenja zbog grmljavinskog nevremena: 'Budite na oprezu...'

Stižu vrućine, a prve se naznake toplinskog vala očekuju već za vikend. No, prije toga još je lokalno moguće nevrijeme. Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), danas će biti pretežno sunčano, a poslijepodne i navečer su uglavnom u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji. Vjetar će danas biti većinom slab - na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 27 do 31 °C.

Za zagrebačku i karlovačku regiju upaljeni su žuti alarmi zbog grmljavinskog nevremena. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju. Uz to, zbog vjetra su upozorenja na snazi za srednju i južnu Dalmaciju.

Idućih će dana biti pretežno sunčano i danju posvuda vruće. U četvrtak su uglavnom na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Nakon promjenljivog i razmjerno svježeg početka tjedna u unutrašnjosti, bit će sve toplije i od četvrtka često i vruće, istaknuo je DHMZ te dodao kako tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala, ponajprije na sjevernom Jadranu.

Kako pojašnjava DHMZ, prema vikendu će na vrijeme sve jače utjecati greben s jugozapada u sklopu kojeg će pritjecati sve topliji zrak. Uz pretežno sunčano vrijeme bit će vruće, s najvišom dnevnom temperaturom uglavnom između 30 i 35 °C. Noći će, osobito na Jadranu, biti tople, a najniža temperatura zraka često se na obali neće spuštati ispod 20 °C.