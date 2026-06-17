Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Austrija protiv debitanta na SP-u lovi pobjedu na otvaranju SP-a
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJE OPAKIH VRUĆINA

Za dvije regije izdana upozorenja zbog grmljavinskog nevremena: 'Budite na oprezu...'

Oluja praćena munjama zahvatila područje Zagreba
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
1/6
Autor
Dora Taslak
17.06.2026.
u 06:48

Nakon promjenljivog i razmjerno svježeg početka tjedna u unutrašnjosti, bit će sve toplije i od četvrtka često i vruće

Stižu vrućine, a prve se naznake toplinskog vala očekuju već za vikend. No, prije toga još je lokalno moguće nevrijeme. Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), danas će biti pretežno sunčano, a poslijepodne i navečer su uglavnom u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji. Vjetar će danas biti većinom slab - na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 27 do 31 °C.

Za zagrebačku i karlovačku regiju upaljeni su žuti alarmi zbog grmljavinskog nevremena. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju. Uz to, zbog vjetra su upozorenja na snazi za srednju i južnu Dalmaciju. 

Idućih će dana biti pretežno sunčano i danju posvuda vruće. U četvrtak su uglavnom na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Nakon promjenljivog i razmjerno svježeg početka tjedna u unutrašnjosti, bit će sve toplije i od četvrtka često i vruće, istaknuo je DHMZ te dodao kako tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala, ponajprije na sjevernom Jadranu.

Kako pojašnjava DHMZ, prema vikendu će na vrijeme sve jače utjecati greben s jugozapada u sklopu kojeg će pritjecati sve topliji zrak. Uz pretežno sunčano vrijeme bit će vruće, s najvišom dnevnom temperaturom uglavnom između 30 i 35 °C. Noći će, osobito na Jadranu, biti tople, a najniža temperatura zraka često se na obali neće spuštati ispod 20 °C.
FOTO Raj na Kvarneru traži novog vlasnika: Vila s bazenom i četiri spavaće sobe prodaje se za 1,48 milijuna eura
Oluja praćena munjama zahvatila područje Zagreba
1/9
Ključne riječi
dhmz grmljavinsko nevrijeme toplinski val vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
6
OKUSI HRVATSKE U ASTORIJI

Koliko koštaju hrvatski proizvodi u New Yorku: 'Svi traže napolitanke!'

Iako se danas svugdje, a pogotovo u Americi puno toga naručuje online, u Astoriji se i u dućanima može pronaći puno hrvatskih proizvoda, pogotovo slastica. Većina mi je prvo spomenula dućan Euromarket, ali hrvatskih proizvoda ima i u drugim dućanima poput Black Bull na križanju 30. avenije i 43. ulice, u blizini je i dućan Kew Food koji isto drži veliki izbor hrvatskih proizvoda. Tu je i ćevabdžinica Ukus...

Zagreb: Obilježena obljetnica osnutka HDZ-a
11
IZBORNA UTAKMICA

Plenković žestoko uzvratio oporbi: 'Danas sam rekao na koaliciji da ako je to u stanju reći javno, zamislite što govore na zatvorenim kružocima'

Istaknuo je da oni koji ih znaju, znaju da su tu da bi osigurali sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku jer se jedino sa stabilnošću može ostvariti svaki napredak i razvoj. "A to mi možemo. Zato ćemo se mi pripremati za izborne utakmice onda kada je njima vrijeme. A njima (oporbi) čestitamo da su rano krenuli. To je dobro da treniraju, a proći će kao zadnja tri puta", poručio je

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!