Novi trend u svijetu – povratak zlata kući

Afera Watergate

Čovjek koji je ostvario jednu od najbriljantnijih pobjeda postao je prvi predsjednik u povijesti SAD-a koji je morao odstupiti prije kraja mandata

Rano ujutro, 17. lipnja 1972. godine, u sjedištu Demokratske stranke policija je, nakon dojave zaštitara, uhitila petoricu provalnika. Iako se na prvu sve činio kao obična, trećerazredna provala, događaj je ubrzo prerastao u najdramatičniji i najveći politički skandal u američkoj povijesti - aferu Watergate. Prethodio joj je mračan period zlouporabe moći i ovlasti koji su obilježile brojne ilegalne aktivnosti - špijunaža, prisluškivanja i snimanja telefonskih razgovora, iznude i urote, krivotvorenja korespondencije, zataškavanja, porezne prijevare i mutni poslovi oko financiranja izbornih kampanja. Cijenu je platio Richard Nixon koji je postao prvi i jedini američki predsjednik koji je, prije isteka mandata, dao ostavku.