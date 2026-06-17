Novi trend u svijetu – povratak zlata kući

Cijena zlata je nakon rekordnih 5595 dolara u siječnju, u prvoj polovici lipnja pala za 25 posto. Spot cijena zlata 16. lipnja iznosila je 4339 dolara za uncu, nakon što je 11. lipnja dotaknula 4.022 dolara, najnižu razinu od studenoga 2025. Zlato je tijekom prošle godine poraslo čak 64 posto, što predstavlja najveći godišnji skok u posljednjih 46 godina. Status zlata kao sigurnog utočišta privremeno je oslabljen nakon izbijanja rata u Iranu. Dodatni pritisak na cijenu stvorila su očekivanja viših kamatnih stopa u SAD-u nakon snažnih podataka s tržišta rada.
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