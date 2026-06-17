Pijani 23-godišnjak bez vozačke udario u policijsko vozilo, ozlijeđena četiri policajca

Četiri policijska službenika lakše su ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak navečer u Krnjaku, nedaleko od Karlovca. Do nesreće je došlo nakon što je 23-godišnji vozač, koji nije imao položen vozački ispit i bio je pod utjecajem alkohola, automobilom udario u službeno policijsko vozilo. Prema informacijama koje je objavila Policijska uprava karlovačka, nesreća se dogodila oko 19.30 sati. Mladić je upravljao osobnim automobilom karlovačkih registracijskih oznaka s 0,70 promila alkohola u krvi, a pritom nije koristio ni sigurnosni pojas.

Policija navodi kako je zbog neprilagođene brzine u oštrom zavoju izgubio kontrolu nad vozilom. Nakon toga prešao je na suprotnu prometnu traku, gdje je udario u službeni automobil kojim je upravljao policijski službenik tijekom obavljanja službenih dužnosti. U sudaru su lakše ozlijeđena četiri policijska službenika koja su se nalazila u službenom vozilu. Nakon nesreće 23-godišnjak je zadržan u policijskim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola. Protiv njega će biti poduzete zakonom propisane mjere zbog više prometnih prekršaja, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.