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NESREĆA KOD KARLOVCA

Pijani 23-godišnjak bez vozačke udario u policijsko vozilo, ozlijeđena četiri policajca

Zagreb: Policija ispred Općinskog kaznenog suda u Ilici uoči suđenja Marku Franciškoviću
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 09:13

Nakon nesreće 23-godišnjak je zadržan u policijskim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola

Četiri policijska službenika lakše su ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak navečer u Krnjaku, nedaleko od Karlovca. Do nesreće je došlo nakon što je 23-godišnji vozač, koji nije imao položen vozački ispit i bio je pod utjecajem alkohola, automobilom udario u službeno policijsko vozilo. Prema informacijama koje je objavila Policijska uprava karlovačka, nesreća se dogodila oko 19.30 sati. Mladić je upravljao osobnim automobilom karlovačkih registracijskih oznaka s 0,70 promila alkohola u krvi, a pritom nije koristio ni sigurnosni pojas.

Policija navodi kako je zbog neprilagođene brzine u oštrom zavoju izgubio kontrolu nad vozilom. Nakon toga prešao je na suprotnu prometnu traku, gdje je udario u službeni automobil kojim je upravljao policijski službenik tijekom obavljanja službenih dužnosti. U sudaru su lakše ozlijeđena četiri policijska službenika koja su se nalazila u službenom vozilu. Nakon nesreće 23-godišnjak je zadržan u policijskim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola. Protiv njega će biti poduzete zakonom propisane mjere zbog više prometnih prekršaja, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Ključne riječi
alkoholiziarano stanje Vozač policija

Komentara 1

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AS
Asurbanipal88
09:31 17.06.2026.

Sve je jasno- ovaj će u buksu na neko vrijeme ali... Još uvijek čekamo članak o Egipćaninu koji je polomio rebra policajcu! Pomalo je bezobrazno da se taji njegov identitet.

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