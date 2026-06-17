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NALOŽENA OBDUKCIJA

Tragedija u Istri: Ulazio na brodicu pa preminuo nakon pada u more

Pomorska policija u ophodnji
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 11:23

Iz Policijske uprave istarske napominju kako zasad provedenim radnjama nije utvrđeno da je smrt bila posljedica kaznenog djela

Muškarac (73) preminuo je u utorak na području sportske lučice Delfin u Puli. Prema informacijama Policijske uprave istarske, pulska policija zaprimila je dojavu o preminulom muškarcu jučer nešto iza 12 sati. "Policijski službenici su u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom obavili očevid na mjestu događaja i utvrdili kako je 73-godišnjak prilikom stupanja na brodicu pulskih registarskih oznaka pao u more uslijed čega je preminuo", navodi policija. Iz Policijske uprave istarske napominju kako zasad provedenim radnjama nije utvrđeno da je smrt bila posljedica kaznenog djela, a nad tijelom preminulog naloženo je obavljanje obdukcije.
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Pomorska policija u ophodnji
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Ključne riječi
Brod policija Pula

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