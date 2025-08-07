Afrička svinjska kuga poharala istok Hrvatske: Više od 3600 svinja već eutanazirano

Na koliko će slučajeva stati afrička svinjska kuga (ASK) na istoku Hrvatske, ne zna se, no činjenica je da su tamo od početka srpnja, kad se bolest prvi put ove godine pojavila u tri objekta s domaćim svinjama u općinama Gradište i Štitar te naselju Komletinci na području grada Otoka, do danas poslijepodne usmrćene 3644 svinje na više od 320 gospodarstava. Samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji od izbijanja ASK-a eutanazirano je 1386 svinja u 14 objekata, od kojih je u sedam potvrđena bolest, u šest su preventivno usmrćene zbog kontakata, a jedan je bio i neregistriran, doznajemo od veterinarske inspekcije Državnog inspektorata (DIRH).

Na području općine Jagodina procijenjeno je pak da će se nakon prvih registriranih slučajeva utamaniti još oko 1500 prijavljenih svinja, da bi mjerodavne službe na kraju pobrojile čak 2258 u 177 objekata, zajedno s Aljmašem i Daljem, gdje se bolest naknadno pojavila. Iznenađuje činjenica da je više od polovine tih objekata bilo neuvjetno za držanje svinja, vlasnici se nisu pridržavali biosigurnosnih mjera i/ili nisu prijavljivali brojno stanje životinja, a šest ih je bilo i ilegalno. Zadnja dva dana nema potvrde novih slučajeva ASK-a, no resorno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i danas je revidiralo i postrožilo zone ograničenja i nadziranja u Općini Erdut.

U međuvremenu, ne spava ni bedrenica ili antraks na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, gdje je pod posebnim pravilima i ograničenjima vezanima za premještanje i hranjenje životinja, stroge biosigurnosne mjere, rukovanje stokom..., proglašeno osam bedreničnih distrikata. Do kraja današnjeg dana u tim zonama ograničenja procijepljeno je već oko 20.000 grla goveda, ovaca, koza, konja i magaraca, doznajemo iz DIRH-a – i cijepljenje se i dalje nastavlja. Iz Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI) kažu kako je dosad u njihovim laboratorijima potvrđeno već 80 slučajeva bedrenice – 70 goveda, dvije koze, šest ovaca, lane i magarac, od čega šest danas– u Hrvacama četiri goveda te po jedno u Ružiću i Muću.

Ukupno je HVI zaprimio 138 uzoraka, od kojih je 115 bilo adekvatno za obradu, a 10 uzoraka uški s okolnom muskulaturom pristiglo je danas (8 goveda, 1 ovca i 1 konj). Samo 26 uzoraka do sada bilo je negativno, napominju iz HVI-a. Bolest plavog jezika (serotip 8) dosad je pak potvrđena u stadima ovaca u osam objekata na području Istarske županije (Pićan, Cerovlje, Karojba, Žminj i Pazin) te u jednom objektu u Primorsko-goranskoj županiji, u Općini Vrbnik na otoku Krku. Podsjetimo, ta je bolest potvrđena i kod jednoga goveda uginulog od bedrenice, a trenutačno se čekaju i potvrde sumnji za dvije životinje na području Varaždina i Banije.