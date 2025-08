Šire se zarazne bolesti: Šačica stočara ugrozila nacionalni uzgoj

Stočari ljuti – svinjogojci optužuju da im se ubijaju i “zdrave” svinje – a struka i veterinarska inspekcija pucaju po šavovima. Istovremeno se gase požari na istoku, jugu i zapadu Hrvatske na kojima plamte i afrička svinjska kuga (ASK), bedrenica, a kao posljednja se pojavila i bolest plavog jezika.

Ljudski faktor najveći krivac

Zbog ASK-a je na području Općine Jagodnjak proteklih dana usmrćeno gotovo 2000 svinja na 144 gospodarstva, a prema podacima veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, samo trećina njih svinje je držala u skladu s propisima. Na čak 97 gospodarstava u “selu kulina”, kako se općina voli nazivati, utvrđeni su infrastrukturni nedostatci, nisu se provodile biosigurnosne mjere i/ili prijavljivalo stvarno brojno stanje u svinjcima, a u pet ilegalnih zatečeno je 25 svinja.

Kuga ne spava ni na području Erduta, Gradišta, Štitara, Nijemaca i Otoka, gdje je, zajedno s Jagodnjakom, potvrđena u ukupno 16 objekata s domaćim svinjama te kod 26 divljih svinja, dok je bedrenica (antraks) pokosila već više od 120 goveda (za koje se zna), koza, ovaca te kopitara u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji, kojih su uzorci dospjeli do Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI). No samo ih je 100 bilo adekvatno za obradu, a od toga 69 pozitivno (59 goveda, 2 koze, 6 ovaca, 1 lane i 1 magarac), da bi se sada u Istri i na Krku borili i s plavim jezikom kod ovaca – i to na području općina Pićan, Cerovlje, Karojba, Žminj i grada Pazina te u Općini Vrbnik, nakon što je potvrđen i na jednom govedu uginulom od bedrenice na području Vrlike.

Je li situacija izmaknula kontroli, pitaju se mnogi. Resorni ministar David Vlajčić za ASK u Jagodnjaku okrivio je “ljudski faktor”, dok svinjogojci upiru prstom u lovce i divlje svinje. Vrličani za bedrenicu okrivljuju pak višetjedno zakazivanje struke koja je sumnjala u trovanje pa tek 18. srpnja objavila prvu potvrdu bolesti.

– Bedrenica nam je pokazala da se bolesti zaboravljene desetljećima mogu ponovno pojaviti, što traži sustavnu pripravnost. Imali smo slučaj da je uzročnik potvrđen tek nakon 20-ak dana od početka uginuća. To može otvoriti pitanja: jesu li svi protokoli provedeni pravovremeno, zašto laboratorijska potvrda nije došla ranije, kako se komunikacija mogla poboljšati..., koja će se, vjerujem, analizirati s ciljem donošenja proaktivnih zaključaka. No važno je da je danas situacija na terenu pod kontrolom – veterinari lokalnih veterinarskih organizacija provode obavezno cijepljenje protiv bedrenice u područjima bedreničkog distrikta, izravno na gospodarstvima, ali i u terenskim uvjetima. Ključna je suradnja sa stočarima kako bi se cijepljenje moglo provesti u potpunosti i time spriječiti rizik za daljnje širenje bolesti – kaže nam direktor Veterinarske stanice Križevci i predsjednik Hrvatske veterinarske komore (HVK) Ivan Zemljak, domećući kako je bitno naglasiti i da, prema HZJZ-u, do sada nije potvrđen nijedan slučaj antraksa u ljudi nakon potvrde bolesti u ovoj godini. Što se pak ASK-a tiče, neformalni uzgoj, neoznačena stoka i nelegalno držanje životinja golem su rizik – ne samo za vlasnike već i za sve uzgajivače u okruženju.

– Velika većina uzgajivača svinja (velikih i malih) drži se propisanih mjera i pravila, ali nažalost postoji onaj mali postotak koji ih se ne drži, što zbog neznanja, što zbog nemara, i onda se omogućava lako širenje bolesti. A taj mali postotak onda ugrožava većinu koja se pridržava biosigurnosnih mjera. Virus afričke svinjske kuge širi se i preko kontaminirane obuće, opreme, vozila i hrane. Neodgovorno ponašanje može uništiti godine rada u uzgoju svinja! – upozorava on, ističući kako je u borbi protiv ASK-a ključna i uloga lovaca jer su divlje svinje prirodni rezervoar virusa te šire bolest. Učinkovita je suradnja s lovačkim društvima na praćenju, uzorkovanju i kontroli populacije divljih svinja, a postoji i protokol za sigurno odlaganje lešina divljih svinja. Apeliram na sve da ne podcjenjuju opasnost virusa – rekao je Zemljak.

Da je trenutačna situacija sa zaraznim bolestima životinja zabrinjavajuća, slaže se i prof. dr. sc. Ljubo Barbić iz Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom zagrebačkog Veterinarskog fakulteta. U kojoj će mjeri to ugroziti stočarstvo, najvećim dijelom ovisi o suradnji struke, drugih uključenih službi i stočara, dodaje, svjestan kako opću javnost zasigurno najviše zabrinjava pojava bedrenice, koja je zoonoza, dakle prijetnja i zdravlju ljudi. No sličnu smo situaciju, napominje, imali i prije tri godine na području Lonjskog polja. Bolest je uspješno suzbijena te je omogućen daljnji normalan život ljudi i neometan nastavak uzgoja životinja, što daje razloga za optimizam i u ovoj situaciji.

– Sve većim obuhvatom cijepljenih životinja približavamo se prestanku uginuća i smanjenju rizika za životinje i ljude. Zbog značajki uzročnika da ostaje u obliku spora u tlu, koje predstavlja najčešći izvor infekcije, ova će područja desetljećima ostati bedrenički distrikti, ali sustavnim cijepljenjem rizik od pojave bolesti bit će zanemariv. U javnosti se često raspravljalo i o brzini reakcije struke i potvrdi dijagnoze. Naravno da uvijek može i bolje i brže, ali i ovi slučajevi ističu teškoće koje nastaju u nepotpunoj suradnji vlasnika i struke jer je brzina reakcije barem dijelom bila uvjetovana i kasnim prijavljivanjem uginuća te ilegalnim liječenjem životinja antibioticima, što kompromitira mogućnost dijagnostike. Ovo se jasno vidi i u broju potvrđenih slučajeva u sadašnjoj fazi epizootije, kada je rizik od bolesti osviješten u odnosu na njen početak – objašnjava Barbić. Pojava bolesti plavog jezika pak novi je izazov.

Komarčići, kuga, kvrgava koža...

– Ova bolest uzrokovana virusom koju na velike udaljenosti prenose komarčići pojavljivala se i prije na našim prostorima, ali je sadašnji serotip 8 potvrđen prvi put. Uzrokuje obolijevanje ovaca i koza, ali i goveda, što naglašava njenu važnost. Sama pojava nije iznenađujuća za struku jer se virus mjesecima širi po Europi i realno je bilo pitanje dana kada će se pojaviti i kod nas. Pozitivno je to što postoji učinkovito cjepivo koje značajno smanjuje obolijevanje životinja te se nadam da će u što kraćem roku biti dostupno i našim stočarima – napominje naš sugovornik te dodaje kako će se, nažalost, vrlo vjerojatno pojavljivati i nove zarazne bolesti – i neke koje smo pomalo zaboravili. Prijete nam kuga malih preživača, boginje ovaca i koza... Već tijekom ove sezone vjerojatno će biti prijavljeni i slučajevi bolesti Zapadnog Nila, stoga su trenutačna epizootiološka situacija, kao i budući izazovi, razlog za stručan i odgovoran pristup te izgradnju suradnje zasnovanu na činjenicama, zaključio je naš sugovornik.

Zemljak od bolesti u okruženju i na području EU spominje i influencu ptica (ptičju gripu), kod koje pojedini sojevi virusa mogu imati zoonotski karakter te se u kontaktu sa zaraženim životinjama, njihovim lešinama ili sekretima ili ekskretima može zaraziti i čovjek. Tu je i bolest kvrgave kože, koja se preko Sardinije i Italije počela širiti i po Francuskoj. Trenutačno je pod nadzorom 2700 gospodarstava s više od 280.000 goveda, a na nezaraženim farmama provode se mjere cijepljenja životinja. Hrvatska je 2016. i 2017. cijepila goveda zbog velikog rizika širenja ove bolesti iz Srbije. – Slinavka i šap trenutačno je pod nadzorom, no predstavljala je izuzetnu opasnost za našu zemlju zbog pojave bolesti u Njemačkoj, Mađarskoj i Slovačkoj, gdje su deseci tisuća goveda eutanazirani i neškodljivo uklonjeni, a promet stokom kroz nama susjedne zemlje, ali i RH, bio je neko vrijeme zaustavljen – naglašava Zemljak te dodaje kako se HVK zalaže za sustavno uzorkovanje i pretraživanje uzoraka životinja na različite bolesti, posebice uvezenih životinja iz zemalja u kojima imamo potvrđene neke od navedenih zaraznih bolesti. Ključno je i ulaganje države u veterinarski sustav, koji je godinama nepravedno zanemaren, a koji se, osim o zdravlju životinja, brine i o sigurnosti hrane životinjskog podrijetla te time i o zdravlju ljudi, što se često zaboravlja, no dolazi do izražaja u ovakvim krizama – poručio je.