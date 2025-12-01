20 godina minimalno invazivne i endoskopske kardijalne kirurgije u KBC-u Zagreb

S minimalno invazivnom kardijalnom kirurgijom u KBC Zagreb počeli su prije 20 godina i pozicionirali se među vodeće europske centre; endoskopske zahvate izvode posljednje dvije godine i jučer je u operacijskoj dvorani Rebra izveden šezdeseti takav zahvat, a uskoro kreću i s robotskom kardiokirurgijom, najavili su iz tog Referentnog centra za minimalno invazivnu kirurgiju srca RH.

- Jedna od perjanica naših minimalno invazivnih zahvata su endoskopski zahvati. Oni se rade kroz rezove od svega 3 do 4 centimetra u pazušnoj liniji, tako da su praktički nevidljivi, što ih čini i kozmetički vrlo prihvatljivima. No, to nije jedina prednost. Ključna je očuvanje integriteta prednje torakalne stijenke, odnosno ne režemo prsni koš pa nema ni cijeljenja kosti i pacijenti se znatno ranije mogu vratiti svojim uobičajenim aktivnostima. Takvi zahvati su, zapravo, obrnuto proporcionalni percepciji bolesnika: što je zahvat manje invazivan, to je tehnički složeniji i zahtijeva sofisticirane pretpostavke, koje i koštaju - opisao je prof. Hrvoje Gašparović, predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb.

Minimalno invazivni pristup primjenjuju i u dječjoj dobi, jedini u Hrvatskoj. - Operiramo i djecu i odrasle s prirođenim srčanim greškama. Ponosan sam što smo 2015. godine, nakon povratka kolege Đurića sa stručnog usavršavanja u Zürichu, izveli prvu operaciju ASD-a kod djece kroz mini rez. Tu je tehnologiju teško spustiti na razinu djeteta od 10 ili 15 kilograma, stoga smo posebno ponosni što smo program pokrenuli u deset godina do danas operirali više od 110 djece. Najčešća dijagnoza je atrijski septalni defekt - naveo je kirurg dr. Dražen Belina.

Slijeva na desno: dr. Dražen Belina, ravnatelj KBC-a Fran Borovečki, prof. Hrvoje Gašparović, dr. Željko Đurić te dva pacijenta Foto: Romana Kovačević Barišić

- Iako se cijeli tim namuči, rezultat je fantastičan: dijete je jedan dan u intenzivnoj, drugi dan se vadi dren, rez je 5 do 7 centimetara, kozmetički rezultat odličan, a peti dan dijete može kući. Najčešće nema krvarenja jer nema rezanja kost - istaknuo je dr. Belina i ispričao iskustvo kolege dr. Planinca koji se vratio nakon šest mjeseci provedenih u dječjoj bolnici u Londonu, gdje nije vidio operacije kakve radi tim na Rebru. - Mislim da je to lijepa poruka javnosti da u hrvatskom zdravstvu nije sve crno i da se u KBC-u Zagreb rade vrhunski, tehnološki napredni zahvati - ustvrdio je Belina. Govoreći o programu autotransplantacije plućnog zaliska na aortalnu poziciju kojeg izvode kod djece, adolescenata, mlađih i srednjih dobnih skupina, dr. Željko Đurić je naglasio kako procedura omogućuje da novi aortalni zalistak raste.

- Nema potrebe za antikoagulantnom terapijom, a po svojim performansama takav zalistak je jedan od najboljih jer je vlastiti. Literatura navodi da takva operacija vraća kvalitetu života usporedivu s kvalitetom života opće populacije - kazao je dr. Đurić. Kandidati za minimalno invazivni kirirški zahvat su bolesnici čija bolest zaliska nije uznapredovala do srčanog zatajenja, stoga rebarski kardiokirurzi pacijentima poručuju: ne čekajte terminalnu fazu srčanog zatajenja, potražite pomoć na vrijeme.