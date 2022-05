U središtu naše galaksije snimljena supermasivna crna rupa

Pravu astronomsku poslasticu objavili su znanstvenici okupljeni u tim nazvan Event Horizon Telescope (EHT) - objavili su prvu fotografiju supermasivne crne rupe u središtu naše galaksije! Sagittarius A*, kako je nazvana, udaljena je oko 26.000 svjetlosnih godina, nalazi se u središtu Mliječne staze i ima masu četiri milijuna puta veću od mase Sunca.

Znanstvenici koji su koristili podatke iz mreže više radioteleskopa, ističu da imaju neoborive dokaze da se doista radi o crnoj rupi koristeći opažanja iz svjetske mreže radioteleskopa. Sama crna rupa ne može se vidjeti jer potpuno tamna, no oblik, sjenu, daje joj užareni plin, svojevrsni prsten, oko nje.

– Zapanjilo nas je koliko se veličina prstena dobro slaže s predviđanjima iz Einsteinove teorije opće relativnosti – rekao je znanstvenik Geoffrey Bower s Instituta za astronomiju i astrofiziku Academia Sinica na Tajvanu i dodao je da se znatno poboljšalo razumijevanje onoga što se događa u samom središtu naše galaksije, a otkriće nudi i nove uvide u to kako divovske crne rupe komuniciraju sa svojom okolinom.

