Znanstvenici otkrili: U odnosima prvih ljudi na našem području bilo je i incesta!

Brojna su prapovijesna nalazišta na našem području, mnoga od njih i doista unikatna pa tako i ključna za razumijevanje rane europske povijesti. Znamo, recimo, da je poljoprivreda iz Anadolije u Europu došla upravo kroz ovo naše područje, kroz Slavoniju. Uistinu, puno je saznanja u nas o počecima europske civilizacije. I ta istraživanja traju i dalje, u smjeru koji doista tek treba istražiti. A to je život tih prvih zajednica na našem prostoru. U časopisu Scientific Reports, dijelu obitelji Nature, izašao je rad pod nazivom Reconstructing genetic histories and social organisation in Neolithic and Bronze Age Croatia koji potpisuju ugledni europski znanstvenici Ron Pinhasi, Suzanne Freilich, Harald Ringbauer, Stephan Schiffels kao i naši Mario Novak, Dženi Los te Dinko Tresić Pavičić. Ovo se istraživanje napravilo kroz suradnju Sveučilište u Beču, Instituta Max Planck za evolucijsku antropologiju iz Lepiziga, Instituta za antropologiju u Zagrebu te tvrtke Kaducej d.o.o. koja je provodila arheološka istraživanja. S ovom studijom u kojoj su sekvencirani kompletni genomi 28 osoba s dva arheološka na istoku Hrvatske nastoji se popuniti praznina u ovim istraživanjima gdje su nedostajali upravo ovi naši lokaliteti. Time su se stekli i uvidi u genetsku povijest i društvene strukture našeg područja. Riječ je, dakle, o neolitičkom naselju Popova zemlja kraj Belog Manastira datiranom između 4700. i 4300. god. Pr. Kr. koje pripada tzv. Sopotskoj kulturi. Ovdje je pokopano mnogo djece, osobito djevojčica, posebno uz rubove zemunica.

- Jedno je pitanje na koje smo pokušali odgovoriti predstavljaju li pojedinci pokopani u istim kućama pripadnike proširene obitelji i jesu li međusobno biološki povezani, kaže Dženi Los, voditeljica zaštitnih arheoloških istraživanja na Popovoj zemlji. Nekropola Jagodnjak-Krčevine iz srednjeg brončanog doba koja pripada tzv. transdanubijskoj kulturi inkrustirane keramike i datirana je između 1800. i 1600. god. pr. Kr. - Također smo otkrili da su svi muškarci s ovog nalazišta imali identične haplotipove Y kromosoma, kaže Mario Novak, znanstveni suradnik na Institutu za antropologiju iz Zagreba.

- Identificirali smo brojne muške rođake u prvom i drugom koljenu kao i one daljeg srodstva, dok jedina žena s ovog nalazišta čiji je genom rekonstruiran nije bila u srodstvu niti s jednim pojedincem što ukazuje na patrilokalnu društvenu organizaciju u kojoj žene napuštaju vlastiti dom kako bi se pridružile obitelji i zajednici svog supruga, kaže Novak. Istraživanje pruža i nove detalje o neolitičkim ukopima unutar naselja, temi koja je dosta dugo predmet debata u arheološkim i antropološkim krugovima. Studija je pokazala da način pokopavanja u Popovoj zemlji nije bio povezan s krvnim (biološkim) srodstvom, nego je najvjerojatnije bila rezultat određenog sistema vjerovanja u toj neolitičkoj zajednici.