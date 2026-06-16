Nijemac odlučno ignorirao račune za pristojbu, a onda je došla opomena za dug s vrtoglavom cifrom

Odluka jednog stanovnika savezne zemlje Baden-Württemberg da svjesno prestane plaćati obveznu njemačku televizijsku i radijsku pristojbu (Rundfunkbeitrag) dovela je do neobičnog administrativnog propusta koji je izazvao veliku pozornost javnosti i pravnih krugova. Građanin Walter S. iz okruga Böblingen obustavio je plaćanje pristojbe još u travnju 2023. godine, nakon čega je trebao primiti opomenu na iznos od nekoliko stotina eura. Umjesto toga, na adresu nadležnog općinskog suda stigao je ovršni zahtjev s iznosom većim od milijun eura, što je izazvalo šok i nevjericu. Prema dostupnim informacijama, stvarni dug Waltera S. iznosio je oko 600 eura, no u službenom dokumentu naveden je iznos od 1.042.026,00 eura. Služba za naplatu, koja djeluje u ime javne televizijske kuće Südwestrundfunk (SWR) iz Stuttgarta, potvrdila je autentičnost dokumenta i opisala slučaj kao “neugodnu administrativnu pogrešku”.

Iz središnjeg ureda u Kölnu poručeno je kako u ovom slučaju nije došlo do tehničke greške u sustavu ili bazi podataka, već da je riječ o ljudskoj pogrešci. Slučaj su u javnost iznijeli aktivisti koji se protive obveznom plaćanju RTV pristojbe, upozoravajući da ovakve pogreške mogu imati ozbiljne posljedice za građane, uključujući i veliki psihološki pritisak. U spornom dokumentu navodno je stajalo da “potraživanje u iznosu od 1.042.026,00 eura postoji u cijelosti”.

Nakon što je priča objavljena u medijima, iz uprave SWR-a u Stuttgartu stiglo je službeno priopćenje u kojem izražavaju žaljenje zbog pogreške. Voditelj odjela Nikos Seele potvrdio je da navedeni iznos nema nikakve veze sa stvarnim dugom, dok je glasnogovornik službe za naplatu Dennis Sponholz najavio internu istragu kako bi se utvrdilo na koji je način došlo do unosa pogrešnog iznosa.

Iako je ovaj slučaj rezultat administrativne pogreške, ignoriranje obveze plaćanja RTV pristojbe u Njemačkoj u pravilu pokreće strogo definiran zakonski postupak koji se odvija kroz nekoliko faza. U prvoj fazi dužnik dobiva podsjetnik na plaćanje, uz naplatu zakonske naknade za kašnjenje od najmanje 8 eura. Ako se dug i dalje ne podmiri, izdaje se službeno rješenje o utvrđivanju duga (Festsetzungsbescheid), koje predstavlja pravnu osnovu za prisilnu naplatu.

U sljedećoj fazi slijedi opomena te predaja slučaja izvršnim tijelima, nakon čega se mogu uključiti carina ili sudski ovrhovoditelji, što dodatno povećava troškove. U završnoj fazi moguće su mjere prisilne ovrhe, uključujući blokadu računa, pljenidbu dijela plaće ili zapljenu imovine. U ekstremnim slučajevima predviđen je i upis u registar dužnika (Schufa), a sud može naložiti i prisilno davanje izjave o imovini, dok odbijanje može dovesti do pritvora radi izvršenja. Za Waltera S. ovaj slučaj ipak ne znači oslobađanje od obveze plaćanja. Javna radiotelevizija SWR i dalje potražuje stvarni dug od oko 600 eura, koji mora biti podmiren u cijelosti, dok je milijunska pogreška službeno priznata kao administrativni propust bez utjecaja na stvarnu obvezu.