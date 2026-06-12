Alles i Zlatni Lug gradu poklanjaju večer za pamćenje

Upravo takvu večer Požegi 17. lipnja donose Alles i Zlatni Lug, organizirajući veliko javno gledanje prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Pod sloganom „Požega zajedno navija“, Trg Svetog Trojstva pretvorit će se u veliko navijačko okupljalište na kojem će Požežani svih generacija imati priliku zajedno bodriti Hrvatsku i doživjeti atmosferu kakvu mogu stvoriti samo nogomet, emocije i zajedništvo.

Za ovu prigodu bit će postavljen veliki ekran dimenzija 11 x 8 metara koji će osigurati vrhunski doživljaj utakmice, dok će bogat popratni program dodatno upotpuniti večer ispunjenu navijanjem, druženjem i zabavom.

No ova priča nije samo o nogometu.

Ona je prije svega priča o gradu, ljudima i povjerenju koje traje desetljećima.

Već 32 godine Alles je dio Požege. Dio obiteljskih domova, važnih životnih trenutaka i svakodnevnih priča svojih kupaca. Upravo zato ova večer je zamišljena kao znak zahvalnosti zajednici koja je kroz sve te godine bila uz Alles.

„Povjerenje koje nam naši sugrađani pružaju već 32 godine najveća je vrijednost koju imamo. Ovaj događaj naš je način da kažemo hvala gradu u kojem smo odrasli, poslujemo i kojem pripadamo. Želimo da se ljudi okupe, druže, navijaju i zajedno stvore uspomene koje će pamtiti dugo nakon posljednjeg sučevog zvižduka“, poručuju iz Allesa.

Posjetitelje tijekom večeri očekuju i brojna iznenađenja.

Uz navijačke igre i zabavne aktivnosti, svi će imati priliku okušati sreću i osvojiti vrijedne nagrade, među kojima se ističe Hisense 55-inčni televizor, dok će najspretniji u navijačkim izazovima osvojiti i posebne kupone za popuste.

Glavni pokrovitelj događaja je Hisense, globalno prepoznatljiv brend koji već godinama povezuje vrhunsku tehnologiju i sport te će svojim partnerstvom pomoći da Požežani najveće nogometne trenutke dožive na najbolji mogući način.

Organizatori pozivaju sve građane da na trenutak zaborave svakodnevne obveze, ponesu navijačke rekvizite, obuku kockice i pridruže se večeri u kojoj će cijeli grad disati kao jedno.

Jer neke se uspomene ne stvaraju pred televizorom u dnevnom boravku.

Stvaraju se zajedno.

Vidimo se na trgu. Navijajmo zajedno za Hrvatsku.