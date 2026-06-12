Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Poslušaj
nova generacija proizvoda

Hisense slavi početak Fifa Svjetskog prvenstva 2026™ uz RGB MiniLED

fifa hisense
Foto: Hisense
1/3
VL
Autor
Promo
12.06.2026.
u 12:51

Kada nogomet spoji milijarde navijača diljem svijeta, Hisense donosi iskustvo stadiona ravno u dnevni boravak. Kao službeni sponzor FIFA Svjetskog prvenstva 2026™, Hisense obilježava početak najvećeg sportskog događaja na svijetu predstavljanjem najnovijih tehnoloških inovacija koje podižu iskustvo gledanja na potpuno novu razinu.

Hisense, jedan od vodećih svjetskih proizvođača potrošačke elektronike i kućanskih uređaja, nastavlja potvrđivati svoju predanost inovacijama kroz najnoviju generaciju televizora s RGB MiniLED tehnologijom. Kao pionir i začetnik RGB MiniLED tehnologije, Hisense donosi još prirodnije boje, izniman kontrast i vrhunsku preciznost prikaza, omogućujući navijačima da svaki trenutak utakmice dožive kao da se nalaze na stadionu. 

Povodom početka FIFA Svjetskog prvenstva 2026™, Hisense je pokrenuo globalnu kampanju pod sloganom "Innovating a Brighter Life", koja ističe kako tehnologija može povezati ljude kroz zajedničke trenutke, emocije i nezaboravne sportske doživljaje. Kampanja predstavlja novu generaciju premium proizvoda, među kojima se posebno ističu Hisense RGB MiniLED televizori, Laser TV modeli, pametni hladnjaci i klima uređaji. 

fifa hisense
Foto: Hisense

UR9S – Nova dimenzija gledanja nogometa

Među najnovijim modelima posebno se izdvaja Hisense UR9S, premium RGB MiniLED televizor koji donosi novu eru kvalitete slike. Zahvaljujući revolucionarnoj RGB MiniLED tehnologiji, svaki pojedini crveni, zeleni i plavi MiniLED izvor svjetlosti radi neovisno, pružajući iznimno precizne boje, dublju crnu i impresivnu svjetlinu.

Za ljubitelje sporta to znači savršeno prikazane detalje na travnjaku, prirodne tonove kože igrača i iznimnu jasnoću čak i tijekom najbržih akcija na terenu. Uz napredni AI procesor, visoku stopu osvježavanja slike i optimizaciju za sportski sadržaj, UR9S pruža iskustvo gledanja koje vjerno prenosi atmosferu najvećih svjetskih stadiona.

Veliki zaslon, vrhunski zvuk i napredne pametne funkcije čine ovaj model idealnim izborom za sve koji žele FIFA Svjetsko prvenstvo 2026™ pratiti u najboljoj mogućoj kvaliteti.

fifa hisense
Foto: Hisense

Tehnologija koja povezuje ljude

Dok se najvažnije utakmice igraju na stadionima Sjeverne Amerike, Hisense vjeruje da se najljepše navijačke priče stvaraju kod kuće – uz obitelj i prijatelje. Upravo zato tvrtka kontinuirano razvija proizvode koji spajaju vrhunsku tehnologiju s emocijama i zajedničkim iskustvima.

Kao službeni sponzor FIFA Svjetskog prvenstva 2026™, Hisense nastavlja povezivati sport, zabavu i inovacije, omogućujući milijunima navijača diljem svijeta da svaki pogodak, obranu i slavlje dožive intenzivnije nego ikad prije. 

O Hisenseu

Osnovan 1969. godine, Hisense je globalno prepoznat lider u području potrošačke elektronike i kućanskih uređaja te posluje u više od 160 zemalja svijeta. Prema istraživanju Omdia, Hisense je vodeći svjetski brend u segmentu televizora dijagonale 100 inča i većih. Kao začetnik RGB MiniLED tehnologije i službeni sponzor FIFA Svjetskog prvenstva 2026™, Hisense nastavlja pomicati granice tehnoloških inovacija i stvarati proizvode koji unapređuju svakodnevni život korisnika. 
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo FIFA Hisense

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Atre: Dominance Wars
2
VELIKA RASPRODAJA NA POPULARNOJ PLATFORMI

Hrvatske videoigre hit na Steamu: U tjedan dana mogli bi uprihoditi više od 3 milijuna eura

- Atre: Dominance Wars naš je pokušaj istraživanja jednog relativno neistraženog žanra. U igri igrač preuzima ulogu moćnog čarobnjaka kojem je cilj uzdići se do božanskog statusa i zavladati svijetom. Posebno nas veseli što igra izlazi upravo tijekom Games from Croatia Steam Salea, koji nam je omogućio dodatnu vidljivost", priča za Večernji list Hrvoje Horvatek iz IronWarda

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!