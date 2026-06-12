Hisense slavi početak Fifa Svjetskog prvenstva 2026™ uz RGB MiniLED

Hisense, jedan od vodećih svjetskih proizvođača potrošačke elektronike i kućanskih uređaja, nastavlja potvrđivati svoju predanost inovacijama kroz najnoviju generaciju televizora s RGB MiniLED tehnologijom. Kao pionir i začetnik RGB MiniLED tehnologije, Hisense donosi još prirodnije boje, izniman kontrast i vrhunsku preciznost prikaza, omogućujući navijačima da svaki trenutak utakmice dožive kao da se nalaze na stadionu.

Povodom početka FIFA Svjetskog prvenstva 2026™, Hisense je pokrenuo globalnu kampanju pod sloganom "Innovating a Brighter Life", koja ističe kako tehnologija može povezati ljude kroz zajedničke trenutke, emocije i nezaboravne sportske doživljaje. Kampanja predstavlja novu generaciju premium proizvoda, među kojima se posebno ističu Hisense RGB MiniLED televizori, Laser TV modeli, pametni hladnjaci i klima uređaji.

Foto: Hisense

UR9S – Nova dimenzija gledanja nogometa

Među najnovijim modelima posebno se izdvaja Hisense UR9S, premium RGB MiniLED televizor koji donosi novu eru kvalitete slike. Zahvaljujući revolucionarnoj RGB MiniLED tehnologiji, svaki pojedini crveni, zeleni i plavi MiniLED izvor svjetlosti radi neovisno, pružajući iznimno precizne boje, dublju crnu i impresivnu svjetlinu.

Za ljubitelje sporta to znači savršeno prikazane detalje na travnjaku, prirodne tonove kože igrača i iznimnu jasnoću čak i tijekom najbržih akcija na terenu. Uz napredni AI procesor, visoku stopu osvježavanja slike i optimizaciju za sportski sadržaj, UR9S pruža iskustvo gledanja koje vjerno prenosi atmosferu najvećih svjetskih stadiona.

Veliki zaslon, vrhunski zvuk i napredne pametne funkcije čine ovaj model idealnim izborom za sve koji žele FIFA Svjetsko prvenstvo 2026™ pratiti u najboljoj mogućoj kvaliteti.

Foto: Hisense

Tehnologija koja povezuje ljude

Dok se najvažnije utakmice igraju na stadionima Sjeverne Amerike, Hisense vjeruje da se najljepše navijačke priče stvaraju kod kuće – uz obitelj i prijatelje. Upravo zato tvrtka kontinuirano razvija proizvode koji spajaju vrhunsku tehnologiju s emocijama i zajedničkim iskustvima.

Kao službeni sponzor FIFA Svjetskog prvenstva 2026™, Hisense nastavlja povezivati sport, zabavu i inovacije, omogućujući milijunima navijača diljem svijeta da svaki pogodak, obranu i slavlje dožive intenzivnije nego ikad prije.