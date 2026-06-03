Istarsko maslinovo ulje jedan je od najcjenjenijih proizvoda Rimskog Carstva

Nije nimalo čudno što su istarska maslinova ulja među najcjenjenijima i najnagrađivanijima u svijetu. Iza njihove kvalitete stoji tradicija duga više od dvije tisuće godina, o čemu svjedoče brojni i čvrsti materijalni dokazi. Dapače, upravo se u Istri nalazi najveće dosad poznato antičko postrojenje za proizvodnju maslinova ulja u europskom dijelu Sredozemlja.



Premda su u zemljama poput Španjolske otkriveni ostaci brojnih uljara, jedino je u Barbarigi pronađen kompleks s čak devet, odnosno možda deset preša (tijeskova) za proizvodnju ulja. Ali, u trećoj fazi iskapanja pronađeni su i ostaci peći za amfore što znači da je riječ o sveobuhvatnom pogonu u kojem se ulje proizvodilo, pohranjivalo, a onda i izvozilo.