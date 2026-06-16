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Konferencija Liftoff

Uskoro jedan od najvećih deep tech događaja u srednjoj i istočnoj Europi

Autor
Zoran Vitas
16.06.2026.
u 07:18

Do sada je na Liftoffu sudjelovalo više od 400 sudionika startup i deep tech ekosustava iz Hrvatske i Europe, uključujući tehnološka poduzeća, industrijske lidere i donositelje odluka na europskoj i hrvatskoj razini

U zagrebačkom Mozaik Centru 30 lipnja i 1. srpnja dogodit će se još jedan Liftoff , konferencija u organizaciji Nuqleusa, programa akademskog poduzetništva koji djeluje unutar Inovacijskog centra Nikola Tesla na FER-u. Liftoff je jedan od najvećih deep tech događaja u srednjoj i istočnoj Europi koji spaja znanstvenike, startupe, rizični kapital kako bi se dao zamah rastu deep tech ekosustava i inovaciji. Do sada je na Liftoffu sudjelovalo više od 400 sudionika startup i deep tech ekosustava iz Hrvatske i Europe, uključujući tehnološka poduzeća, industrijske lidere i donositelje odluka na europskoj i hrvatskoj razini iz organizacija poput Europskog inovacijskog vijeća (EIC), Europske investicijske banke (EIB), Europskog investicijskog fonda (EIF), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i mnogih drugih. Uz njih sudionicima su dogđaja bili i investitori rizičnog kapitala iz Europe i Hrvatske kao što su AYMO Ventures, Emerald Ventures, Xista Ventures, EBRD VC, Gapminder i mnogi drugi. Na Liftoffu su bili i vodeći tehnološki startupi iz srednje i istočne Europe, uključujući startupe koji su prošli Nuqleusov program Startup Builder, a dolaze s vodećih domaćih znanstveno-istraživačkih institucija poput FER-a, Instituta Ruđer Bošković, PMF-a, PBF-a, Instituta za fiziku, FKIT-a, FBF-a i drugih, a uz sve to, naravno i vodeća domaća tehnološka poduzeća kao što su Hrvatski Telekom, Končar, Infobip.

- Nuqleus se tijekom protekle tri i pol godine etablirao kao jedan od ključnih pokretača razvoja hrvatskog deep tech ekosustava. Kroz povezivanje znanstvene zajednice, poduzetnika i industrije pružili smo podršku brojnim istraživačima u procesu komercijalizacije njihovih inovacija te doprinijeli stvaranju novih tehnoloških kompanija. Kvaliteta našeg rada potvrđena je i međunarodnim priznanjima, uključujući uvrštenje među vodeće europske startup inkubatore prema Financial Timesu, rekao je Matija Srbić, organizator događaja dodajući kako se s Liftoffom želi dodatno povećati vidljivost najperspektivnijih hrvatskih inovacija, od znanosti preko startupa do industrije.

- Naš je cilj ojačati poziciju Hrvatske kao konkurentne destinacije za razvoj deep tech startupova te privući mlade znanstvenike iz dijaspore i CEE regije da baš Hrvatsku odaberu kao odlično mjesto za rad na vrhunskim znanstvenim dostignućima i komercijalizaciju rezultata svojih istraživanja, kaže Srbić.

Događaj, jasno, uvijek nudi i izlaganja brojnih govornika. Od niza imena izabrali smo Marka Primorca, potpredsjednika Europske investicijske banke i člana Upravnog odbora, zadužen za političke prioritete, uključujući energetiku, kao i za operacije EIB Globala u podsaharskoj Africi. Također, odgovoran je za institucionalne odnose s Hrvatskom, Mađarskom i Poljskom. Ima snažnu akademsku pozadinu kao izvanredni profesor na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zatim će jednim od govorniak biti i Michiel Scheffer, predsjednik Upravnog odbora Europskog vijeća za inovacije. Ima tri desetljeća iskustva u poslovnom sektoru, akademskoj zajednici i oblikovanju javnih politika. Od 2015. do 2019. godine obnašao je dužnost regionalnog ministra za gospodarstvo, obrazovanje i europske poslove u pokrajini Gelderland te je bio član European Committee of the Regions. Sudjelovao je u osnivanju gotovo deset tvrtki.

Stefan Druessler izvršni je direktor i glavni operativni direktor organizacije UnternehmerTUM, vodećeg europskog startup inkubatora. U UnternehmerTUM-u odgovoran je za programe poduzetničkog obrazovanja i razvojne putove startupova, a organizacija broji oko 400 zaposlenika. Onda je tu Viktor Olsson koji je voditelj međunarodne suradnje u KTH Innovation, inovacijskom uredu KTH Royal Institute of Technology u Stockholmu. Radi na sjecištu komercijalizacije dubokih tehnologija (deep tech) i razvoja međunarodnih partnerstava, povezujući sveučilišta, startupove i inovacijske ekosustave diljem Europe i šire. Viktor oblikuje međunarodnu strategiju KTH Innovationa, doprinosi mreži RISE Europe te redovito surađuje s delegacijama iz cijelog svijeta koje dolaze u Stockholm kako bi učile od jednog od vodećih europskih deep tech ekosustava. Franko Vrhovac je investicijski menadžer u Emerald Technology Ventures, gdje se fokusira na održive materijale, naprednu proizvodnju i industrije usmjerene prema krajnjim potrošačima. Uključen je u cijeli investicijski ciklus, od pronalaska, evaluacije i odabira perspektivnih startupova do njihove podrške tijekom razvoja, skaliranja i izlaska iz ulaganja. Neke od ovih stručnjaka slušat ćemo kao samostalne govornike, neke kroz intervjue, a neke kroz panele o različitim temama poput, primjerice, financiranja inovacija ili startupa ili ulaže li Europa dosta u njihov razvoj da bi postali jednorozima.

- Liftoff konferencija predstavlja jedan od ključnih događaja za razvoj inovacijskog i deep tech ekosustava u Hrvatskoj i regiji. Okupljanjem istraživača, start-upova, investitora i industrije, konferencija potiče suradnju i ubrzava prijenos znanja i tehnologija u konkretne projekte i poslovne prilike, kaže Todor Milchevski, viši stručnjak za privatni sektor Svjetske banke koja je i suorganizator događaja. Milchevski nastavlja kako kroz projekt Digitalne, inovativne i zelene tehnologije (DIGIT), Svjetska banka podržava jačanje institucionalnih kapaciteta, ulaganja u istraživačku infrastrukturu te razvoj programa koji potiču digitalnu i zelenu tranziciju.

- Zajedno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, naš je cilj dodatno unaprijediti kvalitetu i učinkovitost inovacijskog sustava u Hrvatskoj te osnažiti njegovu povezanost s europskim i globalnim tržištima. Suradnja s inicijativama poput Liftoffa ključna je za stvaranje snažnog inovacijskog ekosustava koji može generirati održivi rast, privući investicije i pozicionirati Hrvatsku kao regionalno središte za razvoj naprednih tehnologija, posebno u području deep techa, gdje Hrvatska ima snažnu istraživačku bazu i značajan potencijal za komercijalizaciju znanstvenih ideja i rješenja, rekao je ovaj stručnjak.

Ključne riječi
FER konferencija Liftoff

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