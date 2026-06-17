FBI ima posebno upozorenje za korisnike iPhonea i Androida: Ove aplikacije upotrebljavajte za razmjenu poruka
FBI i američka Agencija za cyber sigurnost (CISA) izdali su upozorenje građanima SAD-a zbog rasta cyber napada koje provodi kineska grupa Salt Typhoon, povezana s kineskim Ministarstvom javne sigurnosti.
Iako su napadači pristupili podacima s više američkih telekomunikacijskih tvrtki, sadržaj poziva i poruka široke javnosti nije ukraden. Međutim, kompromitirane su privatne komunikacije nekoliko vladinih i političkih djelatnika.
FBI savjetuje američkim građanima da koriste odgovorno šifrirane komunikacije i telefone koji redovito primaju ažuriranja operativnog sustava te da koriste višenamjensku autentifikaciju (MFA) za e-mail i društvene mreže, piše Forbes.
CISA i FBI pozivaju građane da koriste šifrirane aplikacije poput WhatsAppa i Signala kako bi osigurali svoje komunikacije, dok RCS ne implementira adekvatnu zaštitu. Novi cyber napadi izazvali su političke reakcije u SAD-u.