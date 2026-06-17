FBI ima posebno upozorenje za korisnike iPhonea i Androida: Ove aplikacije upotrebljavajte za razmjenu poruka

FBI i američka Agencija za cyber sigurnost (CISA) izdali su upozorenje građanima SAD-a zbog rasta cyber napada koje provodi kineska grupa Salt Typhoon, povezana s kineskim Ministarstvom javne sigurnosti.
FBI i američka Agencija za cyber sigurnost (CISA) izdali su upozorenje građanima SAD-a zbog rasta cyber napada koje provodi kineska grupa Salt Typhoon, povezana s kineskim Ministarstvom javne sigurnosti.
Foto: Pixabay/Ilustracija
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Ovi napadi ciljali su ključne američke telekomunikacijske mreže, što je izazvalo zabrinutost zbog sigurnosti privatnih komunikacija.
Ovi napadi ciljali su ključne američke telekomunikacijske mreže, što je izazvalo zabrinutost zbog sigurnosti privatnih komunikacija.
Foto: pixabay
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Iako su napadači pristupili podacima s više američkih telekomunikacijskih tvrtki, sadržaj poziva i poruka široke javnosti nije ukraden. Međutim, kompromitirane su privatne komunikacije nekoliko vladinih i političkih djelatnika.
Iako su napadači pristupili podacima s više američkih telekomunikacijskih tvrtki, sadržaj poziva i poruka široke javnosti nije ukraden. Međutim, kompromitirane su privatne komunikacije nekoliko vladinih i političkih djelatnika.
Foto: pixabay
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FBI savjetuje američkim građanima da koriste odgovorno šifrirane komunikacije i telefone koji redovito primaju ažuriranja operativnog sustava te da koriste višenamjensku autentifikaciju (MFA) za e-mail i društvene mreže, piše Forbes. 
FBI savjetuje američkim građanima da koriste odgovorno šifrirane komunikacije i telefone koji redovito primaju ažuriranja operativnog sustava te da koriste višenamjensku autentifikaciju (MFA) za e-mail i društvene mreže, piše Forbes. 
Foto: pixabay
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Posebno je naglašeno da RCS (Rich Communication Services), koji zamjenjuje SMS poruke, još uvijek ne koristi potpuni end-to-end šifriranje kada se šalju poruke između Androida i iPhonea.
Posebno je naglašeno da RCS (Rich Communication Services), koji zamjenjuje SMS poruke, još uvijek ne koristi potpuni end-to-end šifriranje kada se šalju poruke između Androida i iPhonea.
Foto: pixabay
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To stvara sigurnosne praznine, jer su aplikacije poput WhatsAppa i Signala koje nude potpunu šifriranu komunikaciju puno sigurnije.
To stvara sigurnosne praznine, jer su aplikacije poput WhatsAppa i Signala koje nude potpunu šifriranu komunikaciju puno sigurnije.
Foto: pixabay
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CISA i FBI pozivaju građane da koriste šifrirane aplikacije poput WhatsAppa i Signala kako bi osigurali svoje komunikacije, dok RCS ne implementira adekvatnu zaštitu. Novi cyber napadi izazvali su političke reakcije u SAD-u.
CISA i FBI pozivaju građane da koriste šifrirane aplikacije poput WhatsAppa i Signala kako bi osigurali svoje komunikacije, dok RCS ne implementira adekvatnu zaštitu. Novi cyber napadi izazvali su političke reakcije u SAD-u.
Foto: Pixabay/Ilustracija
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Nakon izvještaja, američki senatori obećali su poduzeti akciju, a Senatski odbor za trgovinu planira saslušanje o sigurnosnim prijetnjama 11. prosinca.
Nakon izvještaja, američki senatori obećali su poduzeti akciju, a Senatski odbor za trgovinu planira saslušanje o sigurnosnim prijetnjama 11. prosinca.
Foto: Pexels
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Sigurnost osobnih podataka nikad nije bila važnija. FBI i CISA savjetuju američkim građanima da koriste šifrirane platforme za sve privatne komunikacije, dok RCS ne dobije potrebnu enkripciju.
Sigurnost osobnih podataka nikad nije bila važnija. FBI i CISA savjetuju američkim građanima da koriste šifrirane platforme za sve privatne komunikacije, dok RCS ne dobije potrebnu enkripciju.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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