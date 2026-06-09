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PROBLEMI ZA ZUCKERBERGA

Europska komisija stisnula Metu uz zid: 'Imate pet dana da pustite konkurenciju na WhatsApp ili vas čeka kazna'

Mark Zuckerberg
Foto: Reuters/Pixsell
1/3
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
09.06.2026.
u 19:55

Ako se na kraju utvrdi da je Meta prekršila zakon EU-a o tržišnom natjecanju, Komisija joj može izreći financijsku kaznu. Novčana kazna ne smije prelaziti 10 posto ukupnog prometa u poslovnoj godini koja prethodi prekršaju

Europska komisija u utorak je naložila američkoj tehnološkoj korporaciji Meta da na WhatsAppu, svojoj usluzi za razmjenu poruka, omogući pristup konkurentskim programerima umjetne inteligencije (AI) dok se na završi antimonopolska istraga. “Tražimo od Mete da omogući pristup WhatsAppu za konkurentske AI asistente dok istražujemo jesu li nametnuta ograničenja protivna pravilima EU o tržišnom natjecanju”,rekla je izvršna potpredsjednica Komisije za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju Teresa Ribera.

Ova privremena mjera donesena je kako bi se spriječila ozbiljna i nepopravljiva šteta za tržišno natjecanje na rastućem tržištu umjetne inteligencije. Komisija je preliminarno utvrdila da Meta zlorabi svoj dominantan položaj sprječavajući konkurentske AI asistente da koriste WhatsApp for Business Application Programming Interface (API). Meta je u listopadu prošle godine zabranila AI asistentima trećih strana pristup aplikaciji WhatsApp for Business te su korisnici mogli koristiti samo Metin AI asistent.

Nakon upozorenja Komisije Meta je u ožujku ove godine promijenila pristup i omogućila AI asistentima trećih strana, ali je uvela naplatu za njihovo korištenje, što praktički ima sličan učinak kao i ranija zabrana. Komisija navodi da Meta mora provesti njezinu naredbu u roku od pet radnih dana i pridržavati je se sve dok se ne dovrši antimonopolska istraga. Ako se na kraju utvrdi da je Meta prekršila zakon EU-a o tržišnom natjecanju, Komisija joj može izreći financijsku kaznu. Novčana kazna ne smije prelaziti 10 posto ukupnog prometa u poslovnoj godini koja prethodi prekršaju.

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Ključne riječi
umjetna inteligencija Europska komisija meta whatsapp

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