Zvijezda Reala jedva čeka rad s Mourinhom: 'Želim upiti svaku njegovu riječ'

Federico Valverde s velikim je entuzijazmom govorio o suradnji s Joséom Mourinhom, istaknuvši kako je spreman učiti od jednog od najpoznatijih nogometnih trenera današnjice.
Urugvajski veznjak poručio je da želi maksimalno iskoristiti svaki trenutak proveden na treninzima s Mourinhom i njegovim stručnim stožerom te upijati iskustvo portugalskog stratega.Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili
"Jedva čekam učiti od Joséa Mourinha. Spreman sam poslušati svaki njegov savjet i iskoristiti svaku sekundu, svaku minutu treninga koju ću od danas dijeliti s njim i njegovim stručnim stožerom", rekao je Valverde.
Veznjak je dodao kako vjeruje da će mu suradnja s Mourinhom pomoći ne samo u nogometnom razvoju, nego i na osobnoj razini.
"Pokušat ću učiti, napredovati kao nogometaš i kao osoba. Mislim da je on posebna osoba od koje mogu puno toga naučiti", poručio je urugvajski reprezentativac.
🤍🫱🏻🫲🏼 Fede Valverde: “I’m eager to learn from José Mourinho, ready to try and listen to every piece of advice he gives me”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026
“To get the most out of every second, every minute of training I get to share with him and his coaching staff starting today” 🤍
“I’m going to try to… pic.twitter.com/Trw6F4gJWM
Valverde tako s velikim očekivanjima ulazi u novu fazu karijere pod vodstvom portugalskog stručnjaka, od kojeg očekuje da mu pomogne dodatno razviti njegove igračke kvalitete i liderske sposobnosti.