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Zvijezda Reala jedva čeka rad s Mourinhom: 'Želim upiti svaku njegovu riječ'

FILE PHOTO: Primeira Liga - Benfica v S.C. Braga
PEDRO ROCHA/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
22.07.2026.
u 16:43
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Federico Valverde s velikim očekivanjima dočekuje suradnju s Joséom Mourinhom

Federico Valverde s velikim je entuzijazmom govorio o suradnji s Joséom Mourinhom, istaknuvši kako je spreman učiti od jednog od najpoznatijih nogometnih trenera današnjice.

Urugvajski veznjak poručio je da želi maksimalno iskoristiti svaki trenutak proveden na treninzima s Mourinhom i njegovim stručnim stožerom te upijati iskustvo portugalskog stratega.

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"Jedva čekam učiti od Joséa Mourinha. Spreman sam poslušati svaki njegov savjet i iskoristiti svaku sekundu, svaku minutu treninga koju ću od danas dijeliti s njim i njegovim stručnim stožerom", rekao je Valverde.

Veznjak je dodao kako vjeruje da će mu suradnja s Mourinhom pomoći ne samo u nogometnom razvoju, nego i na osobnoj razini.

"Pokušat ću učiti, napredovati kao nogometaš i kao osoba. Mislim da je on posebna osoba od koje mogu puno toga naučiti", poručio je urugvajski reprezentativac.

Valverde tako s velikim očekivanjima ulazi u novu fazu karijere pod vodstvom portugalskog stručnjaka, od kojeg očekuje da mu pomogne dodatno razviti njegove igračke kvalitete i liderske sposobnosti.
Ključne riječi
Jose Mourinho Federico Valverde Real Madrid

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