Zvijezda Reala jedva čeka rad s Mourinhom: 'Želim upiti svaku njegovu riječ'

Federico Valverde s velikim je entuzijazmom govorio o suradnji s Joséom Mourinhom, istaknuvši kako je spreman učiti od jednog od najpoznatijih nogometnih trenera današnjice.

Urugvajski veznjak poručio je da želi maksimalno iskoristiti svaki trenutak proveden na treninzima s Mourinhom i njegovim stručnim stožerom te upijati iskustvo portugalskog stratega.

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"Jedva čekam učiti od Joséa Mourinha. Spreman sam poslušati svaki njegov savjet i iskoristiti svaku sekundu, svaku minutu treninga koju ću od danas dijeliti s njim i njegovim stručnim stožerom", rekao je Valverde.

Veznjak je dodao kako vjeruje da će mu suradnja s Mourinhom pomoći ne samo u nogometnom razvoju, nego i na osobnoj razini.

"Pokušat ću učiti, napredovati kao nogometaš i kao osoba. Mislim da je on posebna osoba od koje mogu puno toga naučiti", poručio je urugvajski reprezentativac.

🤍🫱🏻‍🫲🏼 Fede Valverde: “I’m eager to learn from José Mourinho, ready to try and listen to every piece of advice he gives me”.



“To get the most out of every second, every minute of training I get to share with him and his coaching staff starting today” 🤍



“I’m going to try to… pic.twitter.com/Trw6F4gJWM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Valverde tako s velikim očekivanjima ulazi u novu fazu karijere pod vodstvom portugalskog stručnjaka, od kojeg očekuje da mu pomogne dodatno razviti njegove igračke kvalitete i liderske sposobnosti.