Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKI KAPETAN

VIDEO Otkriveno gdje je i što radi Luka Modrić dok cijela Hrvatska čeka odluku o njegovoj budućnosti

Zagreb: Hrvatski nogometni reprezentativci okupili se u hotelu AS uo?i kvalifikacijskih susreta
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
22.07.2026.
u 08:22
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Modrić će se pridružiti suigračima na pripremnoj turneji po Australiji, tvrdi Ansa. A kapetan hrvatske reprezentacije za to je vrijeme snimljen kako u svom Zadru igra - padel. Luka je veliki ljubitelj ovoga sporta i tako puni baterije za nadolazeću sezonu.

Luka Modrić nastavit će karijeru i nositi dres talijanskog velikana AC Milana barem još jednu sezonu, a 40-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije postigao je dogovor s klubom sa San Sira o suradnji za sezonu 2026./27., izvještava talijanska novinska agencija Ansa.

Prema talijanskim medijima, financijski uvjeti ostat će nepromijenjeni. Modrić će u glavnom gradu Lombardije zaraditi 3.5 milijuna eura neto, plus moguće dodatne bonuse.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili

Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za svoj Milan.

Modrić će se pridružiti suigračima na pripremnoj turneji po Australiji, tvrdi Ansa. A kapetan hrvatske reprezentacije za to je vrijeme snimljen kako u svom Zadru igra - padel. Luka je veliki ljubitelj ovoga sporta i tako puni baterije za nadolazeću sezonu.
Ključne riječi
Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!