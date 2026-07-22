VIDEO Otkriveno gdje je i što radi Luka Modrić dok cijela Hrvatska čeka odluku o njegovoj budućnosti

Luka Modrić nastavit će karijeru i nositi dres talijanskog velikana AC Milana barem još jednu sezonu, a 40-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije postigao je dogovor s klubom sa San Sira o suradnji za sezonu 2026./27., izvještava talijanska novinska agencija Ansa.

Prema talijanskim medijima, financijski uvjeti ostat će nepromijenjeni. Modrić će u glavnom gradu Lombardije zaraditi 3.5 milijuna eura neto, plus moguće dodatne bonuse.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za svoj Milan.

Modrić će se pridružiti suigračima na pripremnoj turneji po Australiji, tvrdi Ansa. A kapetan hrvatske reprezentacije za to je vrijeme snimljen kako u svom Zadru igra - padel. Luka je veliki ljubitelj ovoga sporta i tako puni baterije za nadolazeću sezonu.