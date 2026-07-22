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SLUŽBENO POTVRĐENO

Srušen rekord transfera, 22-godišnjak postao najskuplji igrač Chelseaja u povijesti

FILE PHOTO: UEFA Europa League - Final - SC Freiburg v Aston Villa
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 09:00
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Prelazak Rogersa iu Aston Ville u Chelsea tako je za milijun funti nadmašio prošlomjesečni transfer drugog engleskog reprezentativca, veznjaka Elliota Andersona koji je za 116 milijuna funti otišao iz Nottingham Foresta u Manchester City.

Engleski nogometni reprezentativac Morgan Rogers (23) i službeno je prešao iz Aston Ville u Chelsea u transferu vrijednom 117 milijuna funti čime je postao najskuplji engleski igrač u povijesti.

Rogers, koji može igrati na pozicijama ofenzivnog veznog i krila, potpisao je ugovor s Chelseajem do ljeta 2033. godine.

Prelazak Rogersa u Aston Ville u Chelsea tako je za milijun funti nadmašio prošlomjesečni transfer drugog engleskog reprezentativca, veznjaka Elliota Andersona koji je za 116 milijuna funti otišao iz Nottingham Foresta u Manchester City.

Također, Rogers je postao i najskuplji igrač Chelseaja u povijesti nadmašivši transfer Ekvadorca Moisesa Caiceda koji je prije tri godine stigao na Stamford Bridge iz Brighton and Hove Albiona za 115 milijuna funti.

"Za mene je Chelsea najveći londonski klub i još kao dječak sam mu se divio. Stvarno sam uzbuđen zbog projekta pod novim menadžerom, igračima koje imamo i smjerom u kojem idemo. Zato sam i došao", kazao je Rogers.

U dvije i pol sezone provedene na Villa Parku Rogers je upisao 125 nastupa i 31 pogodak te je pomogao Aston Villi osvojiti Europsku ligu u svibnju.

Prošle sezone je Chelsea zauzeo tek 10. mjesto u Premier ligi pa neće igrati u eurokupovima ove sezone.
Ključne riječi
Chelsea Morgan Rogers

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