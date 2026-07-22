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BRITANSKI VODITELJ

Piers Morgan opleo po Messiju: 'Nije on tako krasan tip kako svi misle'

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
22.07.2026.
u 17:00
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Piers Morgan nije štedio riječi nakon finala Svjetskog prvenstva, kritizirajući Lionela Messija zbog reakcije u incidentu s Marcom Cucurellom

Finale Svjetskog prvenstva donijelo je i jednu situaciju koja je nakon utakmice izazvala brojne rasprave. U središtu pozornosti našli su se Lionel Messi i Marc Cucurella, nakon trenutka u kojem je argentinski kapetan od suca Slavka Vinčića tražio kaznu za španjolskog reprezentativca.

Sve je počelo nakon grubog starta Fernandeza, zbog kojeg je argentinski igrač odmah zaradio crveni karton. Nakon isključenja, Cucurella je prišao Messiju, a tijekom kratke komunikacije dotaknuo je donji dio usne. Argentinski kapetan odmah je reagirao gestikulacijom prema sucu, smatrajući da je Španjolac prekršio novo pravilo prema kojem se pokrivanje usta tijekom komunikacije može kazniti isključenjem.

To pravilo, koje je tijekom prvenstva dobilo nadimak "Viniciusov zakon", uvedeno je kako bi se spriječile uvrede i nesportska komunikacija između igrača. Međutim, crveni karton nije automatska kazna za svaki takav potez, već se primjenjuje samo kada sudac procijeni da je komunikacija bila agresivna ili zlonamjerna. Zbog sličnih situacija ranije su na turniru isključeni Miguel Almiron iz Paragvaja i Piero Hincapie iz Ekvadora.

U slučaju Cucurelle, sudac očito nije smatrao da je prekršio pravila. Na društvenim mrežama pojavila se teorija prema kojoj španjolski bek Messiju nije pokušao ništa poručiti iza zatvorenih usta, nego mu je samo pokazao da je njegov suigrač Pau Cubarsí nakon Fernandezova starta zadobio ozljedu usne.

Cijelu situaciju komentirao je i britanski voditelj Piers Morgan u svojoj emisiji, gdje je žestoko kritizirao Messijevu reakciju.

"Cucurella se okrenuo prema Messiju i doslovno samo dotaknuo usnu. Messi je na to poput razredne tužibabe odmah otrčao sucu cinkati ga. To je odvratno. Toliko o Svetom Lionelu", rekao je Morgan.

Njegov sugovornik John Terry pokušao je ponuditi drugačiji pogled na situaciju, no britanski voditelj ostao je pri svom mišljenju i nastavio kritizirati argentinskog kapetana.

Incident je tako postao još jedna od tema koje su obilježile završnicu prvenstva, iako je sama utakmica završila pobjedom Španjolske i osvajanjem svjetskog naslova.
Ključne riječi
Cucurella piers morgan Lionel Messi SP 2026.

Komentara 1

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LP
ljerka.p2911
18:30 22.07.2026.

Nije on, Messi tako krasan, ti si!? Kad jadovi dočekaju pad Olimpa

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