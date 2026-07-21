Real Madrid radi na transferu koji će šokirati svijet: Ponavlja se slučaj Figo?

Real Madrid vrlo je aktivan na tržištu igrača nakon što su dvije godine završili bez osvojenog velikog trofeja. Već su dovedeni Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Bernardo Silva i Marc Cucurella, a na klupu je stigao veliki Jose Mourinho. Prema informacijama L'Equipea, Kraljevski klub želi još jednog igrača i to Ferrana Torresa - čovjeka čiji je pogodak donio Španjolskoj naslov svjetskog prvaka.

Problem je što je Torres igrač Barcelone, najvećeg rivala Reala koji je već uzburkao strasti u Kataloniji dovođenjem Cucurelle. Lijevi bek španjolske reprezentacije nikada nije zaigrao za prvu momčad Barcelone, ali je prošao njenu omladinsku školu što je bilo dovoljno da naljuti navijaće Barce. Transferi između dva najveća rivala iznimno su rijetki, a obično dolaze uz puno kontroverzi poput prelaska Luisa Figa iz Barcelone u Real.

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Ipak, Torresova situacija govori da bi do transfera moglo doći. Barcelona aktivno traži novog napadača i svim silama pokušava dovesti Juliana Alvareza iz madridskog Atletica. U tome bi joj trebao pomoći iznos od Torresovog transfera, očekuju kako će dobiti oko 50 milijuna eura. Igraču ugovor istječe sljedećeg ljeta pa ga Barca mora prodati želi li zaraditi na njemu. Real ga prati još otkako se kao mladi igrač prometnuo u redovima Valencije, a čini se da će im se dugogodišnja želja ispuniti.

Ipak, konkurenciju Kraljevskom klubu radi aktualni dvsotruki prvak Europe PSG. Trener Parižana Luis Enrique veliki je Torresov fan i želi ga u svojoj momčadi.