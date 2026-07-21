Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽELE IGRAČA BARCE

Real Madrid radi na transferu koji će šokirati svijet: Ponavlja se slučaj Figo?

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
MIKE SEGAR/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.07.2026.
u 16:22
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Transferi između dva najveća rivala iznimno su rijetki, a obično dolaze uz puno kontroverzi poput prelaska Luisa Figa iz Barcelone u Real.

Real Madrid vrlo je aktivan na tržištu igrača nakon što su dvije godine završili bez osvojenog velikog trofeja. Već su dovedeni Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Bernardo Silva i Marc Cucurella, a na klupu je stigao veliki Jose Mourinho. Prema informacijama L'Equipea, Kraljevski klub želi još jednog igrača i to Ferrana Torresa - čovjeka čiji je pogodak donio Španjolskoj naslov svjetskog prvaka. 

Problem je što je Torres igrač Barcelone, najvećeg rivala Reala koji je već uzburkao strasti u Kataloniji dovođenjem Cucurelle. Lijevi bek španjolske reprezentacije nikada nije zaigrao za prvu momčad Barcelone, ali je prošao njenu omladinsku školu što je bilo dovoljno da naljuti navijaće Barce. Transferi između dva najveća rivala iznimno su rijetki, a obično dolaze uz puno kontroverzi poput prelaska Luisa Figa iz Barcelone u Real.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili

Ipak, Torresova situacija govori da bi do transfera moglo doći. Barcelona aktivno traži novog napadača i svim silama pokušava dovesti Juliana Alvareza iz madridskog Atletica. U tome bi joj trebao pomoći iznos od Torresovog transfera, očekuju kako će dobiti oko 50 milijuna eura. Igraču ugovor istječe sljedećeg ljeta pa ga Barca mora prodati želi li zaraditi na njemu. Real ga prati još otkako se kao mladi igrač prometnuo u redovima Valencije, a čini se da će im se dugogodišnja želja ispuniti.

Ipak, konkurenciju Kraljevskom klubu radi aktualni dvsotruki prvak Europe PSG. Trener Parižana Luis Enrique veliki je Torresov fan i želi ga u svojoj momčadi.
Ključne riječi
Ferran Torres Luis Figo Barcelona Real Madrid

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!